https://arabic.sputniknews.com/20211217/تيك-توك-يرد-على-فيديوهات-منتشرة-على-منصته-أثارت-ذعرا-داخل-أمريكا-1054280421.html

تيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا

تيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا

رد تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني، "تيك توك"، على أنباء بشأن تداول فيديوهات على منصته أثارت ‏ذعرا داخل العديد من المدارس الأمريكية.‏ 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T18:09+0000

2021-12-17T18:09+0000

2021-12-17T18:09+0000

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وألغت العديد عدد من المناطق التعليمية في أمريكا فصولها الدراسية، اليوم الجمعة، بسبب فيديوهات على "تيك توك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى تحمل تهديدات بإطلاق نار وتفجيرات.وتشمل المدارس التي أعلنت عن قرارها مناطق في ميشيغان وواشنطن وكاليفورنيا وتكساس ومينيسوتا وميسوري، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وبحسب ما ورد، لم تذكر فيديوهات التهديدات مدارس معينة، لكن السلطات المدرسية في جميع أنحاء البلاد كانت في حالة تأهب، واختارت العمل مع سلطات إنفاذ القانون وضمان سلامة الطلاب.وكتب حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه في حين "لا توجد تهديدات محددة معروفة ضد مدارس نيوجيرسي، ستعمل السلطات عن كثب مع تطبيق القانون لمراقبة الوضع والاستعداد".وفي أول رد منها على المقاطع المزعوعة على منصتها، قالت شركة "تيك توك" في بيان لها، أمس الخميس، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في التهديدات المشاعة، ومع ذلك، فقد نفت أن يكون لديها أي علم بالتهديدات، وقالت إنها لم تجد أي دليل على أنها نشأت أو تنتشر على منصتها.وأعلنت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أنها لم تعثر على دليل على أن التهديدات على "تيك توك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي حقيقية وذات مصداقية.

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