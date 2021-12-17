تيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا

وألغت العديد عدد من المناطق التعليمية في أمريكا فصولها الدراسية، اليوم الجمعة، بسبب فيديوهات على "تيك توك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى تحمل تهديدات بإطلاق نار وتفجيرات.وتشمل المدارس التي أعلنت عن قرارها مناطق في ميشيغان وواشنطن وكاليفورنيا وتكساس ومينيسوتا وميسوري، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وبحسب ما ورد، لم تذكر فيديوهات التهديدات مدارس معينة، لكن السلطات المدرسية في جميع أنحاء البلاد كانت في حالة تأهب، واختارت العمل مع سلطات إنفاذ القانون وضمان سلامة الطلاب.وكتب حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه في حين "لا توجد تهديدات محددة معروفة ضد مدارس نيوجيرسي، ستعمل السلطات عن كثب مع تطبيق القانون لمراقبة الوضع والاستعداد".وفي أول رد منها على المقاطع المزعوعة على منصتها، قالت شركة "تيك توك" في بيان لها، أمس الخميس، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في التهديدات المشاعة، ومع ذلك، فقد نفت أن يكون لديها أي علم بالتهديدات، وقالت إنها لم تجد أي دليل على أنها نشأت أو تنتشر على منصتها.وأعلنت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أنها لم تعثر على دليل على أن التهديدات على "تيك توك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي حقيقية وذات مصداقية.
وبحسب ما ورد، لم تذكر فيديوهات التهديدات مدارس معينة، لكن السلطات المدرسية في جميع أنحاء البلاد كانت في حالة تأهب، واختارت العمل مع سلطات إنفاذ القانون وضمان سلامة الطلاب.
وكتب حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه في حين "لا توجد تهديدات محددة معروفة ضد مدارس نيوجيرسي، ستعمل السلطات عن كثب مع تطبيق القانون لمراقبة الوضع والاستعداد".
While there are no known specific threats against New Jersey schools, the safety of our children is our highest priority and we will work closely with law enforcement to monitor the situation and remain prepared.
وفي أول رد منها على المقاطع المزعوعة على منصتها، قالت شركة "تيك توك" في بيان لها، أمس الخميس، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في التهديدات المشاعة، ومع ذلك، فقد نفت أن يكون لديها أي علم بالتهديدات، وقالت إنها لم تجد أي دليل على أنها نشأت أو تنتشر على منصتها.
We handle even rumored threats with utmost seriousness, which is why we're working with law enforcement to look into warnings about potential violence at schools even though we have not found evidence of such threats originating or spreading via TikTok.