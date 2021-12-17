جونيورآجاي يعلن رحيله عن الأهلي برسالة مؤثره

وقال جونيور آجاي، في رسالته التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مساء أمس الخميس: "إنه لمن دواعي امتناني العميق لله عز وجل أن أعلن انتهاء عقدي مع نادي الأهلي لكرة القدم".وتابع: "إلى الإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمعجبين، لقد كنتم جميعًا نظام الدعم الخاص بي".وأضاف آجاي: "شكرًا لكم على ثباتكم معي خلال تلك السنوات، أنتم يا رفاق أفضل لاعب حقيقي، أحبكم جميعا".يشار إلى أن مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، كان قد أعلن، في بيان رسمي، عن فسخ عقد اللاعب النيجيري بالتراضي.يذكر أن آجاي خاض مع الأهلى 161 مباراة بكل البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا وحصد معه 4 بطولات للدورى وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.
يشار إلى أن مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، كان قد أعلن، في بيان رسمي، عن فسخ عقد اللاعب النيجيري بالتراضي.
يذكر أن آجاي خاض مع الأهلى 161 مباراة بكل البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا وحصد معه 4 بطولات للدورى وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.