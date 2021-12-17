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جونيورآجاي يعلن رحيله عن الأهلي برسالة مؤثره
جونيورآجاي يعلن رحيله عن الأهلي برسالة مؤثره
أعلن النجم النيجيري جونيور آجاي، لاعب النادي الأهلي السابق، رحيله عن القلعة الحمراء برسالة مؤثرة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:49+0000
2021-12-17T09:49+0000
النادي الأهلي
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وقال جونيور آجاي، في رسالته التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مساء أمس الخميس: "إنه لمن دواعي امتناني العميق لله عز وجل أن أعلن انتهاء عقدي مع نادي الأهلي لكرة القدم".وتابع: "إلى الإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمعجبين، لقد كنتم جميعًا نظام الدعم الخاص بي".وأضاف آجاي: "شكرًا لكم على ثباتكم معي خلال تلك السنوات، أنتم يا رفاق أفضل لاعب حقيقي، أحبكم جميعا".يشار إلى أن مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، كان قد أعلن، في بيان رسمي، عن فسخ عقد اللاعب النيجيري بالتراضي.يذكر أن آجاي خاض مع الأهلى 161 مباراة بكل البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا وحصد معه 4 بطولات للدورى وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.
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النادي الأهلي

جونيورآجاي يعلن رحيله عن الأهلي برسالة مؤثره

09:49 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / -
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أعلن النجم النيجيري جونيور آجاي، لاعب النادي الأهلي السابق، رحيله عن القلعة الحمراء برسالة مؤثرة.
وقال جونيور آجاي، في رسالته التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مساء أمس الخميس: "إنه لمن دواعي امتناني العميق لله عز وجل أن أعلن انتهاء عقدي مع نادي الأهلي لكرة القدم".
وتابع: "إلى الإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمعجبين، لقد كنتم جميعًا نظام الدعم الخاص بي".
وأضاف آجاي: "شكرًا لكم على ثباتكم معي خلال تلك السنوات، أنتم يا رفاق أفضل لاعب حقيقي، أحبكم جميعا".
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يشار إلى أن مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، كان قد أعلن، في بيان رسمي، عن فسخ عقد اللاعب النيجيري بالتراضي.
يذكر أن آجاي خاض مع الأهلى 161 مباراة بكل البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا وحصد معه 4 بطولات للدورى وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.
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