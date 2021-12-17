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https://arabic.sputniknews.com/20211217/حالة-نادرة-جدا-لامرأة-حامل-بجنين-في-الكبد-عوضا-عن-الرحم-فيديو-1054257407.html
حالة نادرة جدا لامرأة حامل بجنين في الكبد عوضا عن الرحم... فيديو
حالة نادرة جدا لامرأة حامل بجنين في الكبد عوضا عن الرحم... فيديو
أخبر الطبيب الكندي مايكل نارفي، الذي يعمل في معهد الأبحاث بجامعة مانيتوبا، في حسابه على تيك توك عن حالة غير عادية من الحمل خارج الرحم. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T08:06+0000
2021-12-17T08:06+0000
2021-12-17T08:06+0000
مجتمع
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وفقا للطبيب، بدأ جنين المرأة البالغة من العمر 33 عاما في التطور في الكبد، وقال إن هذه هي الحالة الأولى التي تصادفه من هذا النوع.علق نارفي على نتائج صور الموجات فوق الصوتية للمريضة: "اعتقدت أنني رأيت كل شيء بوضوح تام".وفقا للأخصائي، فإن الممارسة المعتادة في حالات الحمل خارج الرحم هي ظهور جنين في تجويف البطن، ولكن ممكن أن تكون هذه الحالة الأولى المسجلة لحمل في الكبد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
حالة نادرة جدا لامرأة حامل بجنين في الكبد عوضا عن الرحم... فيديو
أخبر الطبيب الكندي مايكل نارفي، الذي يعمل في معهد الأبحاث بجامعة مانيتوبا، في حسابه على تيك توك عن حالة غير عادية من الحمل خارج الرحم.
وفقا للطبيب، بدأ جنين المرأة البالغة من العمر 33 عاما في التطور في الكبد، وقال إن هذه هي الحالة الأولى التي تصادفه من هذا النوع.
علق نارفي على نتائج صور الموجات فوق الصوتية للمريضة: "اعتقدت أنني رأيت كل شيء بوضوح تام".
وفقا للأخصائي، فإن الممارسة المعتادة في حالات الحمل خارج الرحم هي ظهور جنين في تجويف البطن، ولكن ممكن أن تكون هذه الحالة الأولى المسجلة لحمل في الكبد.