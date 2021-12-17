https://arabic.sputniknews.com/20211217/حكومة-نيويورك-تتعهد-بمبلغ-20-مليار-دولار-لحماية-المدينة-من-الكوارث-الطبيعية-1054274844.html

حكومة نيويورك تتعهد بمبلغ 20 مليار دولار لحماية المدينة من الكوارث الطبيعية

حكومة نيويورك تتعهد بمبلغ 20 مليار دولار لحماية المدينة من الكوارث الطبيعية

تستعد أكبر مدينة في الولايات المتحدة للكوارث الطبيعية القادمة التي قد تدمرها بمشروع احترازي ضخم يكلف خزائن الولاية ما يقارب 20 مليار دولار. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T14:50+0000

2021-12-17T14:50+0000

2021-12-17T14:50+0000

العالم

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يجري تنفيذ مشروع في نيويورك للمساعدة في ضمان مرونة المدينة في مواجهة تغير المناخ، وسيساعد المشروع المدينة على تجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى كوارث عديدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "euronews".تبنى مسؤولو المدينة خطة لمقاومة تغير المناخ لمحاولة منع العواصف والفيضانات المستقبلية من تدمير المدينة، أحد هذه المشاريع هو حماية جزيرة مانهاتن من آثار الاحتباس الحراري.مع الارتفاع القوي في مستوى سطح البحر بسبب التقلبات المناخية، يمكن للجزيرة أن تغمر في وقت أبكر من بقية نيويورك، وتم تصميم برنامج مرونة الساحل الشرقي، وهي منطقة كبيرة في مانهاتن، لحماية 110 ألفا من سكانها، واستثمرت السلطات فيه 1.45 مليار دولار.قال جاني بافيسكي، مدير مكتب العمدة للتكيف مع تغير المناخ: "سيحمي هذا المشروع سكان نيويورك من العواصف الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر لعقود قادمة، وسيعزز أيضًا الاستثمار في الأماكن العامة في شرق مانهاتن".يبلغ طول ساحل نيويورك 836 كيلومترًا، لذا فهي معرضة بشدة لأي تغيرات بيئية كبيرة. يخشى خبراء المرونة المناخية للمدن أن يرتفع مستوى سطح البحر حول المدينة بحلول عام 2050 بمقدار 20-75 سم، مما يهدد بإغراق كل من جزيرة مانهاتن وكدينة نيويورك.على مدى العقد الماضي، تعرضت أكبر مدينة في أمريكا لكوارث طبيعية مثل إعصار ساندي في عام 2012 وعواصف إيدا وهنري في صيف عام 2021. لقد كلفت الكوارث المدينة مليارات الدولارات.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/ما-سر-حدوث-معظم-الكوارث-الطبيعية-بالعالم-في-الولايات-المتحدة؟-1054070498.html

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