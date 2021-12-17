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https://arabic.sputniknews.com/20211217/خبير-يكشف-أفضل-الطرق-للتوقف-في-حال-تعطل-مكابح-السيارة-أثناء-القيادة-1054258359.html
خبير يكشف أفضل الطرق للتوقف في حال تعطل مكابح السيارة أثناء القيادة
خبير يكشف أفضل الطرق للتوقف في حال تعطل مكابح السيارة أثناء القيادة
كشف خبير في ميكانيك السيارات والآليات عن الخطوات التي يتوجب على السائق اتباعها في حال تعطلت الفرامل أثناء القيادة على الطرقات. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T08:32+0000
2021-12-17T08:32+0000
2021-12-17T08:32+0000
منوعات
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وأوضح خبير السيارات الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه من الأفضل استخدام الطريقة العرضية للفرملة (بتغيير اتجاه العجلات بشكل عرضي) إذا تعطلت فجأة أثناء القيادة.وقال الخبير: "إذا كانت هناك مصدات على جانبي الطريق يمكنك الاحتكاك بها، وعلى سبيل المثال تحتوي السيارات على فرامل الغزل (مكابح العجلات الأمامية)، لكنها مناسبة فقط للسائقين ذوي الخبرة".وفقًا لخبير السيارات، يمكن إبطاء السرعة في الشتاء إذا كنت تقود على انجراف ثلجي، محذرا في الوقت ذاته أنه من المهم ألا يكون ميلان السيارة بزاوية حادة حتى لا تنقلب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
خبير يكشف أفضل الطرق للتوقف في حال تعطل مكابح السيارة أثناء القيادة
كشف خبير في ميكانيك السيارات والآليات عن الخطوات التي يتوجب على السائق اتباعها في حال تعطلت الفرامل أثناء القيادة على الطرقات.
وأوضح خبير السيارات الروسي خلال
مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"
أنه من الأفضل استخدام الطريقة العرضية للفرملة (بتغيير اتجاه العجلات بشكل عرضي) إذا تعطلت فجأة أثناء القيادة.
وقال الخبير: "إذا كانت هناك مصدات على جانبي الطريق يمكنك الاحتكاك بها، وعلى سبيل المثال تحتوي السيارات على فرامل الغزل (مكابح العجلات الأمامية)، لكنها مناسبة فقط للسائقين ذوي الخبرة".
وفقًا لخبير السيارات، يمكن إبطاء السرعة في الشتاء إذا كنت تقود على انجراف ثلجي، محذرا في الوقت ذاته أنه من المهم ألا يكون ميلان السيارة بزاوية حادة حتى لا تنقلب.