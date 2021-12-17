https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-بريطانية-موسعة-أوميكرون-يهزم-المناعة-الطبيعية-وليس-أضعف-من-دلتا-1054282821.html

دراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"

دراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"

توصل فريق بحثي من جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن، خلال دراسة كبيرة أكدت أهمية جرعات اللقاح المعززة، إلى أن التعافي من عدوى "كوفيد 19" يوفر حماية ضعيفة جدا ضد... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T20:11+0000

2021-12-17T20:11+0000

2021-12-17T20:11+0000

العالم

علوم

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وأظهرت الدراسة، المنشورة اليوم الجمعة، أن الإصابة بالسابقة بالفيروس ربما توفر فقط حماية بنسبة 19% ضد "أوميكرون"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وكان ذلك متوافقا تقريبا مع منح الأشخاص جرعتين من اللقاح، والتي قدر الفريق أنها فعالة بنسبة 20% ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا، في حين ساعدت الجرعة المعززة بشكل كبير، حيث منعت ما بين 55% إلى 80% من الحالات ذات الأعراض.حلل الفريق البحثي جميع الحالات المؤكدة باختبار "بي سي آر" في إنجلترا بين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني و11 ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها واحدة من أكثر الفحوصات الموسعة حتى الآن حول إمكانات المتحور الجديد للتهرب من دفاعات الجسم البشري.وقال الفريق إنه لا يوجد دليل على أن الحالات المصابة بمتحور "أوميكرون" كانت أقل حدة من "دلتا"، بناء على نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأعراض أو ذهبوا إلى المستشفى، وذلك بعكس المعتقد السائد منذ اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس الشهر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-أحد-اللقاحات-الأكثر-استخداما-في-العالم-لا-يولد-مناعة-كافية-لتحييد-أوميكرون-1054247819.html

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العالم, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون