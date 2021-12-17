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https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-بريطانية-موسعة-أوميكرون-يهزم-المناعة-الطبيعية-وليس-أضعف-من-دلتا-1054282821.html
دراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"
دراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"
توصل فريق بحثي من جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن، خلال دراسة كبيرة أكدت أهمية جرعات اللقاح المعززة، إلى أن التعافي من عدوى "كوفيد 19" يوفر حماية ضعيفة جدا ضد... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:11+0000
2021-12-17T20:11+0000
العالم
علوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وأظهرت الدراسة، المنشورة اليوم الجمعة، أن الإصابة بالسابقة بالفيروس ربما توفر فقط حماية بنسبة 19% ضد "أوميكرون"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وكان ذلك متوافقا تقريبا مع منح الأشخاص جرعتين من اللقاح، والتي قدر الفريق أنها فعالة بنسبة 20% ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا، في حين ساعدت الجرعة المعززة بشكل كبير، حيث منعت ما بين 55% إلى 80% من الحالات ذات الأعراض.حلل الفريق البحثي جميع الحالات المؤكدة باختبار "بي سي آر" في إنجلترا بين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني و11 ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها واحدة من أكثر الفحوصات الموسعة حتى الآن حول إمكانات المتحور الجديد للتهرب من دفاعات الجسم البشري.وقال الفريق إنه لا يوجد دليل على أن الحالات المصابة بمتحور "أوميكرون" كانت أقل حدة من "دلتا"، بناء على نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأعراض أو ذهبوا إلى المستشفى، وذلك بعكس المعتقد السائد منذ اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس الشهر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-أحد-اللقاحات-الأكثر-استخداما-في-العالم-لا-يولد-مناعة-كافية-لتحييد-أوميكرون-1054247819.html
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العالم, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

دراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"

20:11 GMT 17.12.2021
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علاج فيروس كورونا في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Алексей Даничев
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توصل فريق بحثي من جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن، خلال دراسة كبيرة أكدت أهمية جرعات اللقاح المعززة، إلى أن التعافي من عدوى "كوفيد 19" يوفر حماية ضعيفة جدا ضد متحور "أوميكرون".
وأظهرت الدراسة، المنشورة اليوم الجمعة، أن الإصابة بالسابقة بالفيروس ربما توفر فقط حماية بنسبة 19% ضد "أوميكرون"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وكان ذلك متوافقا تقريبا مع منح الأشخاص جرعتين من اللقاح، والتي قدر الفريق أنها فعالة بنسبة 20% ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا، في حين ساعدت الجرعة المعززة بشكل كبير، حيث منعت ما بين 55% إلى 80% من الحالات ذات الأعراض.
يستعد العاملون في الرعاية الصحية لإعطاء جرعة من لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تبدأ تشيلي في تطعيم كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين في سانتياغو، تشيلي، 4 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
دراسة: أحد اللقاحات الأكثر استخداما في العالم لا يولد مناعة كافية لتحييد أوميكرون
أمس, 18:47 GMT
حلل الفريق البحثي جميع الحالات المؤكدة باختبار "بي سي آر" في إنجلترا بين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني و11 ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها واحدة من أكثر الفحوصات الموسعة حتى الآن حول إمكانات المتحور الجديد للتهرب من دفاعات الجسم البشري.
وقال الفريق إنه لا يوجد دليل على أن الحالات المصابة بمتحور "أوميكرون" كانت أقل حدة من "دلتا"، بناء على نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأعراض أو ذهبوا إلى المستشفى، وذلك بعكس المعتقد السائد منذ اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس الشهر الماضي.
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