https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-فرص-الإصابة-بالتهاب-عضلة-القلب-بسبب-لقاح-مودرنا-تتزايد-مع-فايزر-1054273151.html

دراسة: فرص الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب لقاح مودرنا تتزايد مع فايزر

دراسة: فرص الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب لقاح مودرنا تتزايد مع فايزر

أعلنت دراسة دنمركية، أن لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا، من المحتمل أن يسبب التهابا في عضلة القلب، وهو أثر جانبي نادر جدا، بمعدل أربع مرات أكثر من لقاح فايزر... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T14:10+0000

2021-12-17T14:10+0000

2021-12-17T14:10+0000

فيروس كورونا

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وشملت الدراسة، التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، حوالي 85 بالمئة من الدنمركيين، أي نحو 4.9 مليون نسمة من سن 12 سنة فأكثر، بحسب "رويترز"وبحثت الدراسة الصلة بين لقاحات كورونا، القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه) والتهاب عضلة القلب.يشار إلى تأكيد دراسات سابقة من إسرائيل والولايات المتحدة، أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب التطعيم بلقاحي مودرنا وفايزر القائمين على التقنية السابقة، يتزايد.وقالت الدراسة التي أجراها باحثون بمعهد شتاتنز الدنمركي، إن "التطعيم بلقاح مودرنا ارتبط على نحو متزايد بزيادة خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بين السكان في الدنمرك".وأشارت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب جراء التطعيم بكلا اللقاحين منخفض للغاية، لكن النتائج أكدت أن لقاح فايزر كان مرتبطا فقط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بين النساء على عكس نتائج الدراسات من إسرائيل والولايات المتحدة.وكان بيان صادر عن خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أكد في شهر يوليو/ أيلول الماضي، وجود بلاغات عن حالات التهاب عضلة القلب في عدد من البلدان خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح البيان أن الإبلاغ عن حلالات التهاب عضلة القلب كان في الأيام التي أعقبت التطعيم بلقاحات معينة، لافتا إلى أن النسبة الأكبر كانت لدى الشباب عقب الجرعة الثانية.وأكد البيان أن مراجعة البيانات من قبل خبراء المنظمة الدولية أثبتت "وجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال"، وهو ما يعني أن اللقاحات التي تعتمد تقنية "ار ان ايه" هي ما تسبب تلك الأعراض.وكانت دراسة أمريكية نُشرت نتائجها بدورية جاما كارديولوجي التابعة لجمعية القلب الأمريكية في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أكدت أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع.وكان جميع المرضى، الذين إما تعافوا أو يتعافون من التهاب عضلة القلب في وقت نشر الدراسة، قد تلقوا لقاح فايزر-بيونتيك أو مودرنا، وفقا ل"رويترز".وأرسلت الهيئات التنظيمية الأمريكية في مجال الصحة تحذيرا إلى الإرشادات الخاصة باللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه)، يشير إلى خطر حدوث التهاب في القلب خاصة بين الشبان الذكور. لكنها قالت إن "فوائد اللقاح في منع كوفيد-19 تفوق مخاطره بوضوح".لكن بيان منظمة الصحة العالمية أكد أن الاصابة بهذه الأعراض بعد التطعيم بشكل عام يعتبر خفيفا ويستجيب للعلاج.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أوائل يونيو/ حزيران الماضي عن عدد من حالات التهاب عضلة القلب المسجلة في معظمها بين شبان تلقوا لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في إسرائيل يُحتمل أن يكون مرتبطا بالتطعيم.في المقابل ردت شركة "فايزر" وقتها بأنها لم تلاحظ معدلا مرتفعا لتلك الحالة المرضية أكثر مما هو متوقع عادة بين عموم السكان.

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https://arabic.sputniknews.com/20210626/تحذير-أمريكي-من-إصابة-نادرة-بالتهاب-في-القلب-بعد-تلقي-لقاحي-فايزر-وموديرنا-1049362981.html

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فيروس كورونا