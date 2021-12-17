تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-كل-ضرس-مفقود-يزيد-من-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-11-1054274368.html
دراسة: كل ضرس مفقود يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%
دراسة: كل ضرس مفقود يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%
حددت الأبحاث عامل خطر كبير مسبب للخرف يمكن استكشافه من فم الإنسان. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:27+0000
2021-12-17T14:27+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102027/31/1020273152_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_56cb6fe5dc668fc4cf88e45bde948865.jpg
وأكدت الأبحاث أن كل سن مفقود يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%، فالأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%، وخطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 54%، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".استمر الارتباط بين فقدان الأسنان والتدهور المعرفي أثناء التجارب حتى بعد تعديل المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على النتائج، واقترح باحثون في جامعة نيويورك أن صحة الفم قد تكون عاملاً مهمًا في الوقاية من الخرف، هذا يعني أن تعزيز صحة الفم يمكن أن يقلل من معدلات الخرف على نطاق واسع.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي وضع أطقم الأسنان في الوقت المناسب بعد فقدان الأسنان إلى تقليل المخاطر، بحسب الموقع.من الصعب الحفاظ على رعاية جيدة للفم في وقت متأخر من حياة الإنسان، خاصة عندما يعتمد الناس بشكل متزايد على الآخرين في رعايتهم الخاصة.لا يزال دور أمراض الفم الأخرى بحاجة إلى الدراسة التفصيلية، والتي قد تتفاقم بفعل فقدان الأسنان، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/3-أسباب-وراء-تسوس-الأسنان-رغم-غسلها-1053784689.html
https://arabic.sputniknews.com/20211106/خبيرة-تكشف-عن-طريقة-مثلى-لمواجهة-تسوس-الأسنان-وزيادة-المناعة-1050633468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102027/31/1020273152_64:0:960:672_1920x0_80_0_0_469d8ed3fbf493be3540ad91424f955d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

دراسة: كل ضرس مفقود يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%

14:27 GMT 17.12.2021
© youtube/healththat فوائد عجيبة لمعجون الأسنان
فوائد عجيبة لمعجون الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© youtube/healththat
تابعنا عبر
حددت الأبحاث عامل خطر كبير مسبب للخرف يمكن استكشافه من فم الإنسان.
وأكدت الأبحاث أن كل سن مفقود يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%، فالأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%، وخطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 54%، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".
استمر الارتباط بين فقدان الأسنان والتدهور المعرفي أثناء التجارب حتى بعد تعديل المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على النتائج، واقترح باحثون في جامعة نيويورك أن صحة الفم قد تكون عاملاً مهمًا في الوقاية من الخرف، هذا يعني أن تعزيز صحة الفم يمكن أن يقلل من معدلات الخرف على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي وضع أطقم الأسنان في الوقت المناسب بعد فقدان الأسنان إلى تقليل المخاطر، بحسب الموقع.
فرشاة الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
3 أسباب وراء تسوس الأسنان رغم غسلها
10 ديسمبر, 14:13 GMT
من الصعب الحفاظ على رعاية جيدة للفم في وقت متأخر من حياة الإنسان، خاصة عندما يعتمد الناس بشكل متزايد على الآخرين في رعايتهم الخاصة.
لا يزال دور أمراض الفم الأخرى بحاجة إلى الدراسة التفصيلية، والتي قد تتفاقم بفعل فقدان الأسنان، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف أيضا.
بخاخ لإزالة رائحة الفم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
خبيرة تكشف عن طريقة مثلى لمواجهة تسوس الأسنان وزيادة المناعة
6 نوفمبر, 07:15 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:11 GMTإعفاء أكثر من 100 جندي في البحرية الأمريكية و6 من قادة الجيش من الخدمة لرفضهم لقاح كورونا
15:10 GMTدراسة: لقاح شهير يزيد خطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية... أكثر من فايزر بـ4 أضعاف
15:01 GMTصحيفة تكشف راتب حمد الله مع الاتحاد في الساعة
14:58 GMTإنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب
14:54 GMT"دوامة الموت" مجزرة أبطالها النمل... المشهد الأغرب في عالم الحيوان... فيديو
14:50 GMTحكومة نيويورك تتعهد بمبلغ 20 مليار دولار لحماية المدينة من الكوارث الطبيعية
14:46 GMTوزير الرياضة البريطاني يناشد لاعبي كرة القدم بتلقي لقاح كورونا مع تعطل المباريات
14:43 GMTالجزائر... التحقيق في مقتل شخصين على يد شرطي
14:27 GMTدراسة: كل ضرس مفقود يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%
14:22 GMTارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 134
14:21 GMTلبنان... استدعاء سارقي الرمال والأتربة من منطقة يحمر
14:18 GMTكيف سيؤثر اتحاد روسيا والصين على السياسة العالمية
14:15 GMTشخصيات العام لسنة 2021
14:11 GMTوزير الصحة الألماني يتوقع موجة خامسة "هائلة وغير مسبوقة" من فيروس كورونا
14:10 GMTدراسة: فرص الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب لقاح مودرنا تتزايد مع فايزر
14:00 GMTفرار أكثر من 2500 شخص إلى تايلاند بعد اشتباكات بين جيش ميانمار ومسلحيين عرقيين
13:56 GMTإسرائيل تسجل 45 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
13:55 GMTحاكم دبي ينعى المليادير "ماجد الفطيم": صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع
13:54 GMTإبادة جماعية للنمور بسبب مستحضر طبي مزور سعره 15 ألف دولار
13:42 GMTاليابان تطالب فايزر بتسريع إرسال اللقاحات للتعامل مع أوميكرون