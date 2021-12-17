https://arabic.sputniknews.com/20211217/دوامة-الموت-مجزرة-أبطالها-النمل-المشهد-الأغرب-في-عالم-الحيوان-فيديو-1054275116.html

"دوامة الموت" مجزرة أبطالها النمل... المشهد الأغرب في عالم الحيوان... فيديو

"دوامة الموت" مجزرة أبطالها النمل... المشهد الأغرب في عالم الحيوان... فيديو

يخفي عالم الحيوان، إلى يومنا هذا، الكثير من الأسرار والعجائب، التي تحير العلماء وتثير دهشة مشاهدها، خصوصا تلك التي تخالف الطبيعة، كظاهرة "دوامة الموت" التي... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T14:54+0000

2021-12-17T14:54+0000

2021-12-17T14:54+0000

مجتمع

علوم

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ويشاهد البعض مجموعة كبيرة من النمل من نوع (النمل العسكري) تدور حول بعضها البعض في مشهد غريب جدا ومثير، لكن الأكثر إثار هي تلك "المجزرة" التي تخلفها هذه الظاهرة بعد نهاية الرحلة الدائرية الغريبة.وتدور النملات خلال هذه الظاهرة بشكل غريب حول محور محدد ودقيق، خلف بعضها البعض، مشكلة حلقة ضخمة من النمل قد تتسع لأمتار، لكن هذه الرقصة الدائرية الجنائزية تنهي بالموت الجماعي، الأمر الذي جعل علماء الأحياء يدرسونها بدقة لفك أسرارها.قائد أضل الطريق وتسبب بهلاك شعبهبحسب بعض المصادر العلمية، تشكل هذه الظاهرة مثالا حيا، على "القيادة الفاشلة"، حيث يتسبب التوجيه الخاطئ بضياع سرب كامل.ويتبع النمل العسكري (يشمل حوالي 200 نوع) بعضه البعض عن طريق الرائحة، أي كل واحدة تتبع النملة التي قبلها، لكن دوران القائد (النملة التي تقود الفريق) حول نفها قد يتسبب بحدوث هذه الظاهرة وبقاء النمل ودورانه في حلقات دائرية، إلى أن يموت من الإرهاق بحسب موقع "The Ant Room".وبحسب الدراسة الصادرة عن جامعة "كريل" المنشورة على "arxiv"، فإن هذه الحركة البيولوجية الغريبة التي تعرف أيضا باسم "طاحونة النمل" (Death Spiral) تحدث نتيجة مزيج من الذاكرة الخاطئة المعززة بين الأفراد.وتفقد النملات مسار فرموناتها الخاص بسربها، فتبدأ باتباع بعضها بعضا، مشكلة مسارا دائريا يشبه الدوامات، حيث تستمر فيه الجماعات بالدوران، الذي قد يستمر لأيام بلا توقف، حتى تهلك المجموعة نتيجة الجوع والإرهاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/اكتشاف-أول-دودة-في-العالم-بـ1306-أرجل-تعيش-على-عمق-60-مترا-صور-وفيديو--1054268778.html

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مجتمع, علوم