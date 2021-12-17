رئيسة المفوضية الأوروبية: طلبنا 180 مليون جرعة من لقاحات فايزر للتعامل مع أوميكرون
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أن دول الاتحاد طلبت شراء 180 مليون جرعة من لقاحات "فايزر- بيونتك"، والتي تم تطويرها للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد.
وحسب ما كتبته أورسولا عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تنص عقودنا على أن الشركات ستطور لقاحات مخصصة عند الطلب في غضون 100 يوم".
Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021
Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group - @pfizer
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "الدول الأعضاء وافقت على الشريحة الأولى من أكثر من 180 مليون جرعة إضافية من اللقاحات التي تم تطويرها للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد، في عقد ثالث مع الشركتين".
يأتي ذلك فيما أوصت المفوضية الأوروبية في بروكسل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بتلقي التطعيمات الداعمة في غضون ستة أشهر من التطعيم الأولي.
Increased vaccination is the only way out of the pandemic.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2021
The @EU_Commission has provided Member States with the millions of doses needed.
We continue to encourage Member States to order the necessary quantities. https://t.co/AY232HmfZF
وقالت رئيسة المفوضية: "سنضمن مفهومًا مشتركًا للمرطبات وفترة صلاحية الشهادة، ويوصى بالتلقيح المعزز في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد التطعيم الكامل وستكون الشهادة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
وأوضحت أورسولا أنها كانت أبلغت بالفعل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في قمة في بروكسل، بتوصيات المفوضية بشأن التطعيمات المعززة وما ينتج عن ذلك من تمديد لسجلات التطعيم لمدة ثلاثة أشهر للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.