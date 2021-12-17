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https://arabic.sputniknews.com/20211217/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-طلبنا-180-مليون-جرعة-من-لقاحات-فايزر-للتعامل-مع-أوميكرون-1054256556.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: طلبنا 180 مليون جرعة من لقاحات فايزر للتعامل مع أوميكرون
رئيسة المفوضية الأوروبية: طلبنا 180 مليون جرعة من لقاحات فايزر للتعامل مع أوميكرون
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أن دول الاتحاد طلبت شراء 180 مليون جرعة من لقاحات "فايزر- بيونتك"، والتي تم تطويرها للتعامل مع متحور... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T07:35+0000
2021-12-17T07:35+0000
المفوضية الأوروبية
أوميكرون
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وحسب ما كتبته أورسولا عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تنص عقودنا على أن الشركات ستطور لقاحات مخصصة عند الطلب في غضون 100 يوم".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "الدول الأعضاء وافقت على الشريحة الأولى من أكثر من 180 مليون جرعة إضافية من اللقاحات التي تم تطويرها للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد، في عقد ثالث مع الشركتين".يأتي ذلك فيما أوصت المفوضية الأوروبية في بروكسل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بتلقي التطعيمات الداعمة في غضون ستة أشهر من التطعيم الأولي.وقالت رئيسة المفوضية: "سنضمن مفهومًا مشتركًا للمرطبات وفترة صلاحية الشهادة، ويوصى بالتلقيح المعزز في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد التطعيم الكامل وستكون الشهادة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أخرى".وأوضحت أورسولا أنها كانت أبلغت بالفعل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في قمة في بروكسل، بتوصيات المفوضية بشأن التطعيمات المعززة وما ينتج عن ذلك من تمديد لسجلات التطعيم لمدة ثلاثة أشهر للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.
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المفوضية الأوروبية, أوميكرون

رئيسة المفوضية الأوروبية: طلبنا 180 مليون جرعة من لقاحات فايزر للتعامل مع أوميكرون

07:35 GMT 17.12.2021
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / POOL New
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أن دول الاتحاد طلبت شراء 180 مليون جرعة من لقاحات "فايزر- بيونتك"، والتي تم تطويرها للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد.
وحسب ما كتبته أورسولا عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تنص عقودنا على أن الشركات ستطور لقاحات مخصصة عند الطلب في غضون 100 يوم".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "الدول الأعضاء وافقت على الشريحة الأولى من أكثر من 180 مليون جرعة إضافية من اللقاحات التي تم تطويرها للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد، في عقد ثالث مع الشركتين".
يأتي ذلك فيما أوصت المفوضية الأوروبية في بروكسل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بتلقي التطعيمات الداعمة في غضون ستة أشهر من التطعيم الأولي.
وقالت رئيسة المفوضية: "سنضمن مفهومًا مشتركًا للمرطبات وفترة صلاحية الشهادة، ويوصى بالتلقيح المعزز في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد التطعيم الكامل وستكون الشهادة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
وأوضحت أورسولا أنها كانت أبلغت بالفعل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في قمة في بروكسل، بتوصيات المفوضية بشأن التطعيمات المعززة وما ينتج عن ذلك من تمديد لسجلات التطعيم لمدة ثلاثة أشهر للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.
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