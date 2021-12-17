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رئيس الوزراء الكويتي يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق
رئيس الوزراء الكويتي يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق
أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T06:32+0000
2021-12-17T06:32+0000
الحدود
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وحسب جريدة القبس الكويتية، أكد الخالد أن فتح منفذ العبدلي سيكون بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".وأوضح رئيس الحكومة الكويتية أن هذا القرار يستهدف "زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة".تصريحات الخالد جاءت أثناء قيامه بجولة تفقدية لقطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد، أمس الخميس.وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اتخذ قرارا يحمل رقم 1192 لسنة 2020، وذلك في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يقضي بإعادة فتح منفذ العبدلي لعمليات التصدير.وأكدت مصادر صناعية لوسائل إعلام محلية أن "استمرار إغلاق منفذ العبدلي البري الذي يربط الكويت بأكبر سوق استهلاكي مجاور منذ ما يقارب العامين تسبب في خسائر مادية كبيرة للمصانع والشركات الكويتية، في الوقت الذي استفادت فيه دول مجاورة أخرى كإيران والأردن والسعودية من هذا السوق الكبير".
https://arabic.sputniknews.com/20210926/الكويت-استكمال-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-العراق-يضمن-الاستقرار-1050254095.html
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الحدود, أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

رئيس الوزراء الكويتي يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

06:32 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.
وحسب جريدة القبس الكويتية، أكد الخالد أن فتح منفذ العبدلي سيكون بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة "استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2021
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وأوضح رئيس الحكومة الكويتية أن هذا القرار يستهدف "زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة".
تصريحات الخالد جاءت أثناء قيامه بجولة تفقدية لقطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد، أمس الخميس.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اتخذ قرارا يحمل رقم 1192 لسنة 2020، وذلك في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يقضي بإعادة فتح منفذ العبدلي لعمليات التصدير.
وأكدت مصادر صناعية لوسائل إعلام محلية أن "استمرار إغلاق منفذ العبدلي البري الذي يربط الكويت بأكبر سوق استهلاكي مجاور منذ ما يقارب العامين تسبب في خسائر مادية كبيرة للمصانع والشركات الكويتية، في الوقت الذي استفادت فيه دول مجاورة أخرى كإيران والأردن والسعودية من هذا السوق الكبير".
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