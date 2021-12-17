https://arabic.sputniknews.com/20211217/رغم-عدم-التأجيل-رسميا-ما-الذي-تتحرك-من-أجله-ستيفاني-وليامز-في-ليبيا؟--1054282364.html

رغم عدم التأجيل رسميا... ما الذي تتحرك من أجله ستيفاني وليامز في ليبيا؟

رغم عدم التأجيل رسميا... ما الذي تتحرك من أجله ستيفاني وليامز في ليبيا؟

عقدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، العديد من اللقاءات مع الأطراف الليبية السياسية والعسكرية، في ظل ترقب لما يتمخض عن هذه اللقاءات. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T19:36+0000

2021-12-17T19:36+0000

2021-12-17T19:36+0000

العالم العربي

ليبيا

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بعد اللقاءات التي عقدتها في الغرب الليبي ومع اللجنة العسكرية تزور وليامز في الوقت الراهن مدينة بنغازي، في وقت كشفت فيه مصادر برلمانية عن سيناريوهات تأجيل الانتخابات، والتي لم يعلن عن تأجيلها بشكل رسمي للآن.تحركات لتفادي التصعيدوبحسب مصادر برلمانية كشفت أن جولة ستيفاني الحالية تهدف للتوافق على سيناريو تأجيل الانتخابات أولا، بحيث لا يصعد أي طرف بعد الوصول إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول، دون إجراء انتخابات، ومن ثم مناقشة ما يمكن العمل عليه بعد هذا التاريخ.وأكدت المصادر البرلمانية في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن جميع الأطراف في ليبيا لديها قناعة في الوقت الراهن بأنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري، فيما تدرس كل الأطراف مواقفها من السيناريوهات المطروحة ما بعد هذا التاريخ.قميا قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي الليبية، إن ما تقوم به ستيفاني يهدف لمعرفة مواقف الأطراف الفاعلة على الأرض والسماع لآراء جميع الأطراف من أجل إشراكهم في عملية الترميم القادمة.وأشار إلى أن العمل المشترك يهدف للحفاظ على الزخم الخاص بالانتخابات، والتوافق على الفترة الخاصة بإزاحة الانتخابات.وشدد على ضرورة تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي تنتهي مدتها في 24 ديسمبر، خاصة أن النص المتعلق بالمرحلة الانتقالية بأنها 18 شهرا كانت تتعلق بالمرحلة التمهيدية وليس عمر الحكومة.إشادة وليامزوأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس الخميس، باجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، واصفة اللقاء بالرائع.وشددت وليامز على أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.مشهد أخر يؤكد ما أفادت به المصادر بشأن استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، حيث سيطرت قوات تابعة لصلاح بادي، وهو قائد عسكري بغرب ليبيا، وأخرى من مصراته على مقرات الحكومة الخميس.لقاءات موسعةمن ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن ستيفاني وليامز تجري لقاءت واسعة، حيث انتهت بالأمس من الإقليم الغربي بسرت، واتجهت إلى بنغازي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنها استمعت إلى العديد من الآراء حول الانتخابات الجارية بشكل خاص، ومستقبل العملية السياسية بشكل عام.وأوضح أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا، عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية حتى يتم إعادة جدولة لمواعيد الانتخابات.وشددت مجموعة العمل الاقتصادية الليبية على أهمية وجود مصرف مركزي واحد للدولة الليبية، والإسراع في توحيده.وحسب بيان أصدرته مجموعة العمل الاقتصادية، فقد أكد أن سفراء كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد عقدوا اجتماعا في الـ 15 من ديسمبر/ كانون الأول، لبحث سير توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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