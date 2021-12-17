https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تفرض-قيودا-على-دخول-الأجانب-الذين-يعيشون-في-كينيا-بدءا-من-19-ديسمبر-1054280750.html

روسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا بدءا من 19 ديسمبر

روسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا بدءا من 19 ديسمبر

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من 19 كانون الأول/ديسمبر، ستفرض روسيا قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T18:39+0000

2021-12-17T18:39+0000

2021-12-17T18:39+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/03/1044910357_0:0:1874:1054_1920x0_80_0_0_02e07a7b53b09e9f8e08ad3a0537a10a.jpg

وجاء في بيان المقر: "لضمان الحماية الصحية والوبائية للسكان في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر مقر العمليات اعتبارا من الساعة 00 والدقيقة 00 بتوقيت موسكو، من يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021: تقييد الدخول إلى أراضي روسيا للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في كينيا والمواطنين الأجانب الذين تواجدوا هناك خلال آخر 14 يومًا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، تسجيل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بواقع 27743 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 10159389 حالة.هذا وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، يوم أمس الخميس، عن تسجيل 25 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد، حتى الآن.ويرى مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا، سيحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكداً أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".

https://arabic.sputniknews.com/20211211/روسيا-تدرس-فرض-قيود-على-السفر-إلى-مصر-خوفا-من-أوميكرون-1053803715.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا