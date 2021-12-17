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https://arabic.sputniknews.com/20211217/روسيا-تفرض-قيودا-على-دخول-الأجانب-الذين-يعيشون-في-كينيا-بدءا-من-19-ديسمبر-1054280750.html
روسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا بدءا من 19 ديسمبر
روسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا بدءا من 19 ديسمبر
أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من 19 كانون الأول/ديسمبر، ستفرض روسيا قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T18:39+0000
2021-12-17T18:39+0000
روسيا
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وجاء في بيان المقر: "لضمان الحماية الصحية والوبائية للسكان في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر مقر العمليات اعتبارا من الساعة 00 والدقيقة 00 بتوقيت موسكو، من يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021: تقييد الدخول إلى أراضي روسيا للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في كينيا والمواطنين الأجانب الذين تواجدوا هناك خلال آخر 14 يومًا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، تسجيل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بواقع 27743 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 10159389 حالة.هذا وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، يوم أمس الخميس، عن تسجيل 25 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد، حتى الآن.ويرى مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا، سيحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكداً أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/روسيا-تدرس-فرض-قيود-على-السفر-إلى-مصر-خوفا-من-أوميكرون-1053803715.html
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روسيا

روسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا بدءا من 19 ديسمبر

18:39 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health / الذهاب إلى بنك الصورانتشار فيروس "كورونا" في روسيا - الطاقم الطبي في مطار شيريميتيفو، موسكو ٥ مارس ٢٠٢٠
انتشار فيروس كورونا في روسيا - الطاقم الطبي في مطار شيريميتيفو، موسكو ٥ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health
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أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من 19 كانون الأول/ديسمبر، ستفرض روسيا قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا والذين زاروها في الأيام الـ 14 الماضية.
وجاء في بيان المقر: "لضمان الحماية الصحية والوبائية للسكان في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر مقر العمليات اعتبارا من الساعة 00 والدقيقة 00 بتوقيت موسكو، من يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021: تقييد الدخول إلى أراضي روسيا للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في كينيا والمواطنين الأجانب الذين تواجدوا هناك خلال آخر 14 يومًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، تسجيل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بواقع 27743 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 10159389 حالة.

هذا وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، يوم أمس الخميس، عن تسجيل 25 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد، حتى الآن.

ويرى مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا، سيحمي من متحور "أوميكرون"، مؤكداً أن السؤال، الآن، يتمحور حول "أرقام محددة" لمستوى الفاعلية.

والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
روسيا تدرس فرض قيود على السفر إلى مصر خوفا من "أوميكرون"
11 ديسمبر, 10:18 GMT
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