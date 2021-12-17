تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211217/زعيم-كوريا-الشمالية-وشعبه-يحيون-بالدموع-ذكرى-رحيل-الوالد-الحزينة-فيديو-1054265095.html
زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
أحيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق للبلاد في مراسم حضرها كبار المسؤولين. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:23+0000
2021-12-17T11:23+0000
2021-12-17T11:23+0000
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/28/1034682848_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d62daaccd95fa085fa907d2c7fe6f4ef.jpg
كان الزعيم الراحل كيم جونج إيل هو الزعيم الثاني في أسرة كيم، وحكم كوريا الشمالية 17 عاما حتى وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته حينها سوى بعد يومين.وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.وظهر زعيم البلاد الحالي كيم جونج أون برفقة مئات المسؤولين في مراسم أمام قصر الشمس كومسوسان في العاصمة بيونجيانج حيث يرقد جثمان والده الزعيم الراحل وجده مؤسس جمهورية كوريا الشمالية كيم إيل سونج.وعانت كوريا الشمالية خلال حكم كيم جونج إيل من مجاعة واسعة النطاق في التسعينيات، لكن ابنه تعهد بعد تولي السلطة بألا يضطر المواطنون إلى شد الأحزمة مجددا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/28/1034682848_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_63b80f83c87436e0928296470b139d76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
أحيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق للبلاد في مراسم حضرها كبار المسؤولين.
كان الزعيم الراحل كيم جونج إيل هو الزعيم الثاني في أسرة كيم، وحكم كوريا الشمالية 17 عاما حتى وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته حينها سوى بعد يومين.
وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة
صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا
على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.
وظهر زعيم البلاد الحالي كيم جونج أون برفقة مئات المسؤولين في مراسم أمام قصر الشمس كومسوسان في العاصمة بيونجيانج حيث يرقد جثمان والده الزعيم الراحل وجده مؤسس جمهورية كوريا الشمالية كيم إيل سونج.
وعانت كوريا الشمالية خلال حكم كيم جونج إيل من مجاعة واسعة النطاق في التسعينيات، لكن ابنه تعهد بعد تولي السلطة بألا يضطر المواطنون إلى شد الأحزمة مجددا.