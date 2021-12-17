تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/زعيم-كوريا-الشمالية-وشعبه-يحيون-بالدموع-ذكرى-رحيل-الوالد-الحزينة-فيديو-1054265095.html
زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
أحيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق للبلاد في مراسم حضرها كبار المسؤولين. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:23+0000
2021-12-17T11:23+0000
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/28/1034682848_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d62daaccd95fa085fa907d2c7fe6f4ef.jpg
كان الزعيم الراحل كيم جونج إيل هو الزعيم الثاني في أسرة كيم، وحكم كوريا الشمالية 17 عاما حتى وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته حينها سوى بعد يومين.وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.وظهر زعيم البلاد الحالي كيم جونج أون برفقة مئات المسؤولين في مراسم أمام قصر الشمس كومسوسان في العاصمة بيونجيانج حيث يرقد جثمان والده الزعيم الراحل وجده مؤسس جمهورية كوريا الشمالية كيم إيل سونج.وعانت كوريا الشمالية خلال حكم كيم جونج إيل من مجاعة واسعة النطاق في التسعينيات، لكن ابنه تعهد بعد تولي السلطة بألا يضطر المواطنون إلى شد الأحزمة مجددا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/28/1034682848_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_63b80f83c87436e0928296470b139d76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, العالم

زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو

11:23 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guanالإنحناء لتمثايل برونزية لقادة كوريا الديمقراطية السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحكم الاستعمارى اليابانى
الإنحناء لتمثايل برونزية لقادة كوريا الديمقراطية السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحكم الاستعمارى اليابانى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
أحيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق للبلاد في مراسم حضرها كبار المسؤولين.
كان الزعيم الراحل كيم جونج إيل هو الزعيم الثاني في أسرة كيم، وحكم كوريا الشمالية 17 عاما حتى وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته حينها سوى بعد يومين.
وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.
وظهر زعيم البلاد الحالي كيم جونج أون برفقة مئات المسؤولين في مراسم أمام قصر الشمس كومسوسان في العاصمة بيونجيانج حيث يرقد جثمان والده الزعيم الراحل وجده مؤسس جمهورية كوريا الشمالية كيم إيل سونج.
وعانت كوريا الشمالية خلال حكم كيم جونج إيل من مجاعة واسعة النطاق في التسعينيات، لكن ابنه تعهد بعد تولي السلطة بألا يضطر المواطنون إلى شد الأحزمة مجددا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:01 GMTالأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد
12:00 GMTالمشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا... فيديو
11:45 GMTموسكو تقترح على واشنطن الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية
11:43 GMTمصر... رسائل إلى المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا... فيديو
11:41 GMTمدرب أرسنال يطالب منظمي الدوري الإنجليزي بالشفافية بخصوص تفشي كورونا
11:36 GMTقناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا.. بشكل نهائي
11:26 GMTإنقاذ ماعزين علقت قرونهما في شجرة... فيديو
11:23 GMTزعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
11:18 GMTطالبان تطالب الأمم المتحدة بإعطاء حكومتها الحق في اختيار ممثل أفغانستان لدى المنظمة
11:10 GMTباكستان: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الوزاري لا يشمل الاعتراف بحكومة طالبان
11:04 GMTالخارجية الأمريكية: 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل تهديدا أمنيا
10:54 GMTضبط كمية ضخمة من المخدرات في معمل سري تحت الأرض شرقي موسكو
10:54 GMTقرار يهدد بإلغاء أحد أكبر الاتفاقات الناجمة عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل
10:51 GMTدولة عربية تعلن وصول نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 3% فقط من مواطنيها
10:50 GMTانفجار قارب في خليج عمان كان ينقل مخدرات بـ 14 مليون دولار والبحرية الأمريكية تتدخل.. فيديو
10:45 GMTمحمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو
10:23 GMTالأمم المتحدة: كل أطراف الصراع الإثيوبي تنتهك حقوق الإنسان وهناك آلاف محتجزون
10:22 GMTروسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر
10:19 GMTالأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي يهدد رئيسة الحكومة بخطوة دولية
10:18 GMTالقوانين العربية.. نصوص معطلة وأخرى مظلومة وثالثة لم يحن موعد قطافها بعد