https://arabic.sputniknews.com/20211217/سلاح-لا-ينازعه-شيء-روسيا-تسعى-إلى-إيجاد-نظير-جديد-له-1054255840.html

سلاح لا ينازعه شيء... روسيا تسعى إلى إيجاد نظير جديد له

سلاح لا ينازعه شيء... روسيا تسعى إلى إيجاد نظير جديد له

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكايف، أن بلاده تعمل على إنشاء منظومات صواريخ فرط صوتية جديدة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T07:02+0000

2021-12-17T07:02+0000

2021-12-17T07:02+0000

روسيا

رصد عسكري

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كما كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن روسيا تعمل على إنشاء منظومة صاروخية جديدة تنطلق صواريخها من المنصات المتنقلة. وتتسلح قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في الوقت الراهن بصواريخ "أفانغارد" و"فويفودا" و"ستيليت" و"توبول إم" و"يارس"، وهي صواريخ تنطلق من المنصات الثابتة المخبأة تحت الأرض. كما توجد لكل من صاروخ "توبول إم" وصاروخ "يارس" نسخة مهيأة للانطلاق من المنصات المتنقلة على الأرض. وقد صنعت روسيا أخيرا صاروخا استراتيجيا جديدا ينطلق من المنصة المخبأة تحت الأرض هو "سارمات". وستبدأ القوات تستلم صواريخ "سارمات" في الأعوام القليلة المقبلة، بحسب الجنرال كاراكايف، مشيرا إلى أن العمل جار على صنع منظومة صواريخ جديدة ذات منصات متنقلة.وبالنسبة للصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت لفت الجنرال كاراكايف إلى أن جميع الدول المتقدمة تكنولوجياً تعمل على إنشاء صواريخ ذات رؤوس حربية قادرة على اكتساب سرعة الصواريخ الفضائية والقيام بمناورات فجائية فائقة السرعة وإصابة الأهداف في الأماكن غير المتوقعة والانقضاض عليها من الاتجاهات غير المتوقعة. ولكن روسيا أصبحت أول دولة تحصل على جهاز طائر حقيقي تتجاوز سرعته 20 ماخ ويتمتع بجميع القدرات المذكورة. وأطلق على هذا الجهاز "أفانغارد" (هذه الكلمة الروسية تعني الطليعة).ولم تتوقف روسيا عند هذا الحد، بل تواصل العمل في هذا الاتجاه لكي تحصل على جهاز فرط صوتي آخر أكثر تطورا عندما تتوصل دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنتاج صاروخ فرط صوتي حقيقي أو سلاح مضاد له كما أشار إلى ذلك قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20201119/صاروخ-سارمات-وحده-يستطيع-تقدير-فرص-نجاح-صاروخ-أمريكي-جديد-1047245976.html

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روسيا, رصد عسكري