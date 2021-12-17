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https://arabic.sputniknews.com/20211217/شاهد-شغب-الجماهير-الفرنسية-لا-يتوقف-إلغاء-مباراة-ليون-في-الكأس-1054285950.html
شاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا
شاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا
أعلن مذيع الاستاد أن مباراة دور 64 في كأس فرنسا لكرة القدم بين باريس إف.سي، وأولمبيك ليون ألغيت بسبب الشغب الجماهيري، اليوم الجمعة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T23:28+0000
2021-12-17T23:29+0000
إلغاء مباراة
الدوري الفرنسي
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واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو ونزل بعضهم إلى أرض الملعب، وأشعلوا مقذوفات وألقوها في الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.وبعد 45 دقيقة نزل مذيع استاد تشارليتي للملعب ليطالب الجماهير بمغادرة الاستاد.إلغاء مباراة بالدوري أيضا لفريق ليونوخصمت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي نقطة واحدة من أولمبيك ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مرسيليا في الدوري الشهر الماضي، بسبب شغب جماهيري.وتوقفت المباراة بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه من مدرجات استاد جروباما في ليون اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.الحكومة الفرنسية تتخذ قرارا صارما ضد الشغب الجماهيريوشهدت الكرة الفرنسية العديد من حالات الشغب هذا الموسم، مما أدى لإعلان الحكومة أمس الخميس أنه سيتم إلغاء المباريات في حال إصابة لاعب أو حكم جراء إلقاء أي مقذوفة من المدرجات.كما تعهدت بدعم حظر أكثر صرامة لحرمان المشجعين المشاغبين من دخول الملاعب.حالات شغب سابقة في الدوري الفرنسيوتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد حوادث خطيرة خلال مباراة مرسيليا في أغسطس/آب الماضي، عندما اشتبك لاعبو الضيوف مع جماهير أصحاب الأرض التي رشقت اللاعبين بالمقذوفات واقتحمت الملعب.وفي سبتمبر/أيلول الماضي تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقينـ قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.كما حدثت وقائع أخرى مشابهة في مباريات لمونبلييه وأنجيه ومرسيليا وسانت إيتيين.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/إلغاء-مباراة-ليون-ومرسيليا-بعد-إلقاء-قارورة-على-باييه-فيديو-1050769624.html
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إلغاء مباراة, الدوري الفرنسي

شاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا

23:28 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 23:29 GMT 17.12.2021)
© AP Photo / BERTRAND GUAYإلغاء مباراة دور 64 في كأس فرنسا بين باريس إف.سي وأولمبيك ليون بسبب الشغب الجماهيري الجمعة 17 ديسمبر 2021
إلغاء مباراة دور 64 في كأس فرنسا بين باريس إف.سي وأولمبيك ليون بسبب الشغب الجماهيري الجمعة 17 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / BERTRAND GUAY
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أعلن مذيع الاستاد أن مباراة دور 64 في كأس فرنسا لكرة القدم بين باريس إف.سي، وأولمبيك ليون ألغيت بسبب الشغب الجماهيري، اليوم الجمعة.
واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو ونزل بعضهم إلى أرض الملعب، وأشعلوا مقذوفات وألقوها في الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.
وبعد 45 دقيقة نزل مذيع استاد تشارليتي للملعب ليطالب الجماهير بمغادرة الاستاد.

إلغاء مباراة بالدوري أيضا لفريق ليون

وخصمت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي نقطة واحدة من أولمبيك ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مرسيليا في الدوري الشهر الماضي، بسبب شغب جماهيري.
إلغاء مباراة ليون ومرسيليا بعد إلقاء قارورة على باييه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
إلغاء مباراة ليون ومرسيليا بعد إلقاء قارورة على باييه.. فيديو
21 نوفمبر, 22:23 GMT
وتوقفت المباراة بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه من مدرجات استاد جروباما في ليون اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

الحكومة الفرنسية تتخذ قرارا صارما ضد الشغب الجماهيري

وشهدت الكرة الفرنسية العديد من حالات الشغب هذا الموسم، مما أدى لإعلان الحكومة أمس الخميس أنه سيتم إلغاء المباريات في حال إصابة لاعب أو حكم جراء إلقاء أي مقذوفة من المدرجات.
ومن بين الإجراءات الاخرى، قالت الحكومة إن قرار إلغاء المباراة بعد أي شغب جماهيري يجب اتخاذه في غضون 30 دقيقة بعد حدوث الواقعة.
كما تعهدت بدعم حظر أكثر صرامة لحرمان المشجعين المشاغبين من دخول الملاعب.
حالات شغب سابقة في الدوري الفرنسي
وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد حوادث خطيرة خلال مباراة مرسيليا في أغسطس/آب الماضي، عندما اشتبك لاعبو الضيوف مع جماهير أصحاب الأرض التي رشقت اللاعبين بالمقذوفات واقتحمت الملعب.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقينـ قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.
كما حدثت وقائع أخرى مشابهة في مباريات لمونبلييه وأنجيه ومرسيليا وسانت إيتيين.
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