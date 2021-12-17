https://arabic.sputniknews.com/20211217/شاهد-شغب-الجماهير-الفرنسية-لا-يتوقف-إلغاء-مباراة-ليون-في-الكأس-1054285950.html

شاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا

شاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا

أعلن مذيع الاستاد أن مباراة دور 64 في كأس فرنسا لكرة القدم بين باريس إف.سي، وأولمبيك ليون ألغيت بسبب الشغب الجماهيري، اليوم الجمعة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T23:28+0000

2021-12-17T23:28+0000

2021-12-17T23:29+0000

إلغاء مباراة

الدوري الفرنسي

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واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو ونزل بعضهم إلى أرض الملعب، وأشعلوا مقذوفات وألقوها في الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.وبعد 45 دقيقة نزل مذيع استاد تشارليتي للملعب ليطالب الجماهير بمغادرة الاستاد.إلغاء مباراة بالدوري أيضا لفريق ليونوخصمت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي نقطة واحدة من أولمبيك ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مرسيليا في الدوري الشهر الماضي، بسبب شغب جماهيري.وتوقفت المباراة بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه من مدرجات استاد جروباما في ليون اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.الحكومة الفرنسية تتخذ قرارا صارما ضد الشغب الجماهيريوشهدت الكرة الفرنسية العديد من حالات الشغب هذا الموسم، مما أدى لإعلان الحكومة أمس الخميس أنه سيتم إلغاء المباريات في حال إصابة لاعب أو حكم جراء إلقاء أي مقذوفة من المدرجات.كما تعهدت بدعم حظر أكثر صرامة لحرمان المشجعين المشاغبين من دخول الملاعب.حالات شغب سابقة في الدوري الفرنسيوتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد حوادث خطيرة خلال مباراة مرسيليا في أغسطس/آب الماضي، عندما اشتبك لاعبو الضيوف مع جماهير أصحاب الأرض التي رشقت اللاعبين بالمقذوفات واقتحمت الملعب.وفي سبتمبر/أيلول الماضي تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقينـ قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.كما حدثت وقائع أخرى مشابهة في مباريات لمونبلييه وأنجيه ومرسيليا وسانت إيتيين.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/إلغاء-مباراة-ليون-ومرسيليا-بعد-إلقاء-قارورة-على-باييه-فيديو-1050769624.html

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إلغاء مباراة, الدوري الفرنسي