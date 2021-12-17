شاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا
23:28 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 23:29 GMT 17.12.2021)
© AP Photo / BERTRAND GUAYإلغاء مباراة دور 64 في كأس فرنسا بين باريس إف.سي وأولمبيك ليون بسبب الشغب الجماهيري الجمعة 17 ديسمبر 2021
© AP Photo / BERTRAND GUAY
أعلن مذيع الاستاد أن مباراة دور 64 في كأس فرنسا لكرة القدم بين باريس إف.سي، وأولمبيك ليون ألغيت بسبب الشغب الجماهيري، اليوم الجمعة.
واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو ونزل بعضهم إلى أرض الملعب، وأشعلوا مقذوفات وألقوها في الملعب بين الشوطين عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.
Les CRS arrivent et personne se calme. Certains supporters doivent descendre de la tribune pour se protéger.— Nordine Ali Said (@linstant_n) December 17, 2021
Ambiance tendue dans un 32e de coupe de France.... On en a marre.#PFCOL pic.twitter.com/unNcAhqc98
وبعد 45 دقيقة نزل مذيع استاد تشارليتي للملعب ليطالب الجماهير بمغادرة الاستاد.
إلغاء مباراة بالدوري أيضا لفريق ليون
وخصمت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي نقطة واحدة من أولمبيك ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مرسيليا في الدوري الشهر الماضي، بسبب شغب جماهيري.
21 نوفمبر, 22:23 GMT
وتوقفت المباراة بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه من مدرجات استاد جروباما في ليون اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.
الحكومة الفرنسية تتخذ قرارا صارما ضد الشغب الجماهيري
وشهدت الكرة الفرنسية العديد من حالات الشغب هذا الموسم، مما أدى لإعلان الحكومة أمس الخميس أنه سيتم إلغاء المباريات في حال إصابة لاعب أو حكم جراء إلقاء أي مقذوفة من المدرجات.
ومن بين الإجراءات الاخرى، قالت الحكومة إن قرار إلغاء المباراة بعد أي شغب جماهيري يجب اتخاذه في غضون 30 دقيقة بعد حدوث الواقعة.
كما تعهدت بدعم حظر أكثر صرامة لحرمان المشجعين المشاغبين من دخول الملاعب.
حالات شغب سابقة في الدوري الفرنسي
وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بعد حوادث خطيرة خلال مباراة مرسيليا في أغسطس/آب الماضي، عندما اشتبك لاعبو الضيوف مع جماهير أصحاب الأرض التي رشقت اللاعبين بالمقذوفات واقتحمت الملعب.
Bagarres et jets de fumigènes à la mi-temps au stade Charlety entre les supporters lyonnais et parisiens.— Nordine Ali Said (@linstant_n) December 17, 2021
Quelle tristesse... #PFCOL pic.twitter.com/laiScARfNP
وفي سبتمبر/أيلول الماضي تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك جماهير الفريقينـ قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.
كما حدثت وقائع أخرى مشابهة في مباريات لمونبلييه وأنجيه ومرسيليا وسانت إيتيين.