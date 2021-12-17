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https://arabic.sputniknews.com/20211217/صناعة-السينما-الروسية-توجه-أنظارها-إلى-الشرق-الأوسط-1054267228.html
صناعة السينما الروسية توجه أنظارها إلى الشرق الأوسط
صناعة السينما الروسية توجه أنظارها إلى الشرق الأوسط
تعتزم صناعة السينما الروسية التوسع ليس فقط في أوروبا أو دول شرق آسيا ولكن أيضا في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن الشرق الأوسط من أكثر الأسواق الواعدة... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:19+0000
2021-12-17T12:19+0000
العالم العربي
روسيا
السينما
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أكدت مديرة قسم التصوير السينمائي والتطوير الرقمي بوزارة الثقافة الروسية سفيتلانا ماكسيمشينكو لـ "سبوتنيك" عن خطط وآفاق الترويج لصناعة السينما الروسية في البلدان العربية.سوق واعدةبرزت السينما الروسية بقوة خلال المشاركة في فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، الذي عقد في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من معرض "إكسبو 2020 دبي".وقالت ماكسيمشينكو "لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط محط اهتمامنا، فهي سوق واعدة تضم أكثر من 400 مليون متابع، ومنفتحة على محتوى جديد".وأضافت ماكسيمشينكو "قد تجاوز الاهتمام بالشرق توقعاتنا فقد أظهروا اهتماما بالعديد من أنواع السينما منها العائلية والدراما الحربية إلى الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات التلفزيونية".وتابعت ماكسيمشينكو "سنقوم بتحليل نتائج هذا السوق، وسنتخذ قرارات أخرى بشأن تعزيز وجودنا في المنطقة، أو حتى فتح مواقع إضافية لعرض محتوى أفلامنا في دول المنطقة".وختمت ماكسيمشينكو بالقول "نحن سعداء للغاية بالاهتمام الكبير بالرسوم المتحركة الروسية، قمنا مؤخرا ببيع حقوق بث الموسم الجديد من مسلسل الرسوم المتحركة "لونتيك" لقناة الرسوم المتحركة العربية قناة "سبيس تون"، ومن المقرر بثه في الربع الأول من عام 2022. كما يجرى التفاوض على بيع محتويات أخرى".المشاركة الروسية في دبيوكشفت روسيا أكثر من 40 مشروعا سينمائيا، بينها أفلام "بطل العالم"، الأوسكار الأول، "الدانوب" وغيرها في معرض دبي ( DICM) الصناعي المقام في 24 – 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في دبي.جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية. وقال البيان إن الشركات الروسية المتخصصة في عرض الأفلام وترويجها وصناع الأفلام الروس سيشاركون لأول مرة في عمل الجناح الروسي Russian Content Worldwide في المعرض والذي تولت تنظيمه مؤسسة "روس كينو" الروسية بدعم من وزارة الثقافة الروسية وصندوق السينما ولجنة السياحة في موسكو.ويدل هذا الأمر، حسب وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا على تنامي اهتمام صناعة الأفلام الروسية بسوق الشرق الأوسط وعزمها على دعوة المواهب الروسية من المخرجين السينمائيين وكاتبي السيناريو، فضلا عن تعزيز علاقات الثقافة والأعمال بين البلدين الروسي والإماراتي.وبين الشركات التي تمثل صناعة السينما الروسية في المعرض "سنترال بارنتنيورشيب"، "أرت بكتشرز"، "لإست تي بي"، "سويوز مولتفيلم" للرسوم المتحركة وغيرها.وقد أعربت مدير عام مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية، يفغينيا ماركوفا، عن أملها بأن يهتم الجمهور العربي بأفلام الرسوم المتحركة والأفلام الخيالية والعسكرية والرياضية والدرامية الروسية، ومن أهمها فيلم "بطل العالم" من إخراج أليكسي سيدوروف الذي يروي قصة مبارزة الشطرنج من أجل نيل لقب بطل العالم بين الروسيين، أناتولي كاربوف وفيكتور كورتشنوي، وفيلم "الطيار" العسكري الدرامي من إخراج رينات دافليتياروف وفيلم "الحياتان" الروائي الوثائقي عن مبتكر القنبلة النووية الحرارية السوفيتية، أندريه ساخاروف وغيرها.ويعد "إكسبو 2020 دبي" هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.ويقام "إكسبو 2020 دبي"، في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/المتحدث-باسم-إكسبو-2020-دبي-المؤشرات-الأولية-فاقت-التوقعات-والجناح-الروسي-استثنائي-1053502275.html
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العالم العربي, روسيا, السينما

صناعة السينما الروسية توجه أنظارها إلى الشرق الأوسط

12:19 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Zahraa al-Amirالسينما الروسية ضيف في الصالات اللبنانية
السينما الروسية ضيف في الصالات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Zahraa al-Amir
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تعتزم صناعة السينما الروسية التوسع ليس فقط في أوروبا أو دول شرق آسيا ولكن أيضا في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن الشرق الأوسط من أكثر الأسواق الواعدة لنشر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الروسية وحتى الرسوم المتحركة.
أكدت مديرة قسم التصوير السينمائي والتطوير الرقمي بوزارة الثقافة الروسية سفيتلانا ماكسيمشينكو لـ "سبوتنيك" عن خطط وآفاق الترويج لصناعة السينما الروسية في البلدان العربية.
سوق واعدة
برزت السينما الروسية بقوة خلال المشاركة في فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، الذي عقد في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من معرض "إكسبو 2020 دبي".
وقالت ماكسيمشينكو "لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط محط اهتمامنا، فهي سوق واعدة تضم أكثر من 400 مليون متابع، ومنفتحة على محتوى جديد".
وأضافت ماكسيمشينكو "قد تجاوز الاهتمام بالشرق توقعاتنا فقد أظهروا اهتماما بالعديد من أنواع السينما منها العائلية والدراما الحربية إلى الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات التلفزيونية".

وأكدت ماكسيمشينكو على أنه تم الاتفاق خلال المنتدى على التعاون بين ممثلي صناعة السينما الروسية وممثلين عن عدد من دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر، وإسرائيل، وتركيا".

وتابعت ماكسيمشينكو "سنقوم بتحليل نتائج هذا السوق، وسنتخذ قرارات أخرى بشأن تعزيز وجودنا في المنطقة، أو حتى فتح مواقع إضافية لعرض محتوى أفلامنا في دول المنطقة".
وختمت ماكسيمشينكو بالقول "نحن سعداء للغاية بالاهتمام الكبير بالرسوم المتحركة الروسية، قمنا مؤخرا ببيع حقوق بث الموسم الجديد من مسلسل الرسوم المتحركة "لونتيك" لقناة الرسوم المتحركة العربية قناة "سبيس تون"، ومن المقرر بثه في الربع الأول من عام 2022. كما يجرى التفاوض على بيع محتويات أخرى".
المشاركة الروسية في دبي
وكشفت روسيا أكثر من 40 مشروعا سينمائيا، بينها أفلام "بطل العالم"، الأوسكار الأول، "الدانوب" وغيرها في معرض دبي ( DICM) الصناعي المقام في 24 – 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في دبي.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية. وقال البيان إن الشركات الروسية المتخصصة في عرض الأفلام وترويجها وصناع الأفلام الروس سيشاركون لأول مرة في عمل الجناح الروسي Russian Content Worldwide في المعرض والذي تولت تنظيمه مؤسسة "روس كينو" الروسية بدعم من وزارة الثقافة الروسية وصندوق السينما ولجنة السياحة في موسكو.
ويدل هذا الأمر، حسب وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا على تنامي اهتمام صناعة الأفلام الروسية بسوق الشرق الأوسط وعزمها على دعوة المواهب الروسية من المخرجين السينمائيين وكاتبي السيناريو، فضلا عن تعزيز علاقات الثقافة والأعمال بين البلدين الروسي والإماراتي.
وبين الشركات التي تمثل صناعة السينما الروسية في المعرض "سنترال بارنتنيورشيب"، "أرت بكتشرز"، "لإست تي بي"، "سويوز مولتفيلم" للرسوم المتحركة وغيرها.
وقد أعربت مدير عام مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية، يفغينيا ماركوفا، عن أملها بأن يهتم الجمهور العربي بأفلام الرسوم المتحركة والأفلام الخيالية والعسكرية والرياضية والدرامية الروسية، ومن أهمها فيلم "بطل العالم" من إخراج أليكسي سيدوروف الذي يروي قصة مبارزة الشطرنج من أجل نيل لقب بطل العالم بين الروسيين، أناتولي كاربوف وفيكتور كورتشنوي، وفيلم "الطيار" العسكري الدرامي من إخراج رينات دافليتياروف وفيلم "الحياتان" الروائي الوثائقي عن مبتكر القنبلة النووية الحرارية السوفيتية، أندريه ساخاروف وغيرها.
ويعد "إكسبو 2020 دبي" هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.
محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم إكسبو 2020 دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"
3 ديسمبر, 10:00 GMT
ويقام "إكسبو 2020 دبي"، في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.
12:11 GMT
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