ضبط كمية ضخمة من المخدرات في معمل سري تحت الأرض شرقي موسكو

موسكو - سبوتنيك. وقال كولوكولتسيف، في اجتماع الهيئة الحكومية لمكافحة المخدرات، "في محافظة فلاديمير، أحبطت الشرطة أنشطة مجموعة كانت تعمل في إنتاج وبيع المخدرات المصنعة. تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من المخدرات، ونحو 3 أطنان من المؤثرات العقلية الممنوعة".وأشار الوزير إلى أن أفراد الشرطة عثروا على معمل سري في منزل بمنطقة أليكساندروفسكي، ووفقا للتقديرات الأولية، قد يكون الإنتاج في هذا المعمل وصل إلى 100 كيلوغرام من المواد المحظورة شهريا.ونوه وزير الداخلية إلى ضبط أجهزة ومعدات معملية، و2.7 طن من المؤثرات العقلية المدرجة في قائمة المخدرات، و63 كيلوغراما من الميفيدرون، وأكثر من 700 كيلوغرام من المخدرات.وقامت عناصر الداخلية الروسية بتوقيف شخصين مسؤولين عن تصنيع هذه المواد الممنوعة، في المعمل المذكور.
أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الجمعة، العثور على معمل سري كبير لإنتاج مادة الميفيدرون (عقار منبه محظور) في محافظة فلاديمير، التي تقع شرقي العاصمة موسكو بحوالي 200 كيلومتر.
موسكو - سبوتنيك. وقال كولوكولتسيف، في اجتماع الهيئة الحكومية لمكافحة المخدرات، "في محافظة فلاديمير، أحبطت الشرطة أنشطة مجموعة كانت تعمل في إنتاج وبيع المخدرات المصنعة. تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من المخدرات، ونحو 3 أطنان من المؤثرات العقلية الممنوعة".
وأشار الوزير إلى أن أفراد الشرطة عثروا على معمل سري في منزل بمنطقة أليكساندروفسكي، ووفقا للتقديرات الأولية، قد يكون الإنتاج في هذا المعمل وصل إلى 100 كيلوغرام من المواد المحظورة شهريا.
ونوه وزير الداخلية إلى ضبط أجهزة ومعدات معملية، و2.7 طن من المؤثرات العقلية المدرجة في قائمة المخدرات، و63 كيلوغراما من الميفيدرون، وأكثر من 700 كيلوغرام من المخدرات.
وقامت عناصر الداخلية الروسية بتوقيف شخصين مسؤولين عن تصنيع هذه المواد الممنوعة، في المعمل المذكور.