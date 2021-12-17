تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/عضو-بـ-الأعلى-للدولة-يكشف-عن-سيناريوهين-بشأن-الانتخابات-في-ليبيا-والحكومة-الجديدة-1054279599.html
عضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
عضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة عن سيناريوهين يتم التشاور بشأنهما في الوقت الراهن في الداخل الليبي، حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:39+0000
2021-12-17T17:39+0000
الأمم المتحدة
ليبيا
اللجنة العسكرية الليبية 5+5
الانتخابات الرئاسية الليبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg
وقال عضو المجلس في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن الجولة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الوقت الراهن ترتبط باطلاعها وتعرفها على أخر المواقف طوال فترة انقطاعها.وأشار إلى أن السيناريو الأول المرتبط بعملية الانتخابات الرئاسية يتمثل في تأجيل الانتخابات لمدة شهرين حتى الاتفاق على قاعدة الدستورية.أما السيناريو الثاني بحسب بن شرادة، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات أذرع قوية، حتى تتمكن من استعادة الاستقرار في الدولة والذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، على أن تستمر هذه الحكومة لأكثر من عام وتمتد إلى عامين، لافتا إلى أنه السيناريو الأقرب لحل الأزمة في ليبيا.وأشار إلى أن تغيير الحكومة سيشمل جميع أعضاء القائمة بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة بشكل كامل.وأمس الخميس، أشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، باجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، واصفة اللقاء بالرائع.وكشفت وليامز تفاصيل لقائها الأول مع اللجنة في مقرها الرئيسي، في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة إنها "أطلعتهم على طبيعة مهامهما كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"كما اطلعت المستشارة الأممية على "اجتماعاتهم (اللجنة) الأخيرة في عدد من العواصم للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية".وأشادت وليامز بجهود الليبيين في وقف إطلاق النار، قائلة إنهم: "قطعوا شوطا طويلا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يخرق منذ ذلك الحين، وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة".يشار إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/مشاورات-ليبية-لاختيار-رئيس-حكومة-تسيير-أعمال-من-الأقرب-لتولي-المهمة؟-1053905577.html
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ستيفاني-وليامز-تكشف-تفاصيل-لقائها-مع-اللجنة-العسكرية-المشتركة-55-في-سرت-1054251600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101361/32/1013613241_230:0:4054:2868_1920x0_80_0_0_c60186d54c7d07cc1b091c67b37be58a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأمم المتحدة, ليبيا, اللجنة العسكرية الليبية 5+5, الانتخابات الرئاسية الليبية

عضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة

17:39 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة عن سيناريوهين يتم التشاور بشأنهما في الوقت الراهن في الداخل الليبي، حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري، وتشكيل حكومة جديدة.
وقال عضو المجلس في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن الجولة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الوقت الراهن ترتبط باطلاعها وتعرفها على أخر المواقف طوال فترة انقطاعها.
وأشار إلى أن السيناريو الأول المرتبط بعملية الانتخابات الرئاسية يتمثل في تأجيل الانتخابات لمدة شهرين حتى الاتفاق على قاعدة الدستورية.
أما السيناريو الثاني بحسب بن شرادة، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات أذرع قوية، حتى تتمكن من استعادة الاستقرار في الدولة والذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، على أن تستمر هذه الحكومة لأكثر من عام وتمتد إلى عامين، لافتا إلى أنه السيناريو الأقرب لحل الأزمة في ليبيا.
العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
مشاورات ليبية لاختيار رئيس حكومة تسيير أعمال... من الأقرب لتولي المهمة؟
13 ديسمبر, 19:50 GMT
وأشار إلى أن تغيير الحكومة سيشمل جميع أعضاء القائمة بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة بشكل كامل.
وأمس الخميس، أشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، باجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، واصفة اللقاء بالرائع.
وكشفت وليامز تفاصيل لقائها الأول مع اللجنة في مقرها الرئيسي، في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة إنها "أطلعتهم على طبيعة مهامهما كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"
كما اطلعت المستشارة الأممية على "اجتماعاتهم (اللجنة) الأخيرة في عدد من العواصم للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية".
وأشادت وليامز بجهود الليبيين في وقف إطلاق النار، قائلة إنهم: "قطعوا شوطا طويلا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يخرق منذ ذلك الحين، وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة".
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
ستيفاني وليامز تكشف تفاصيل لقائها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت
أمس, 21:43 GMT
يشار إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:09 GMTتيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا
17:59 GMTوفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
17:56 GMTبرج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
17:54 GMTاكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
17:42 GMTواشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية
17:39 GMTعضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
17:34 GMTسيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
17:16 GMTلؤلؤة الشتاء... فوائد مذهلة للبازلاء الخضراء
17:10 GMTمسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
17:04 GMTالعراق يصدر بيانا بشأن كتاب "يخالف القوانين النافذة والعقائد وبناء علاقات حسن جوار"
17:02 GMTواشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم
16:42 GMTالكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
16:41 GMTبطولات عالمية في مهب الرياح بسبب أوميكرون.. على رأسها كأس الأمم الأفريقية
16:39 GMTآبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
16:38 GMTمواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه
16:37 GMTلن أسكت... مقتدى الصدر يتحدث في بيان شديد اللهجة عن الفساد في النجف
16:13 GMTترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا
16:10 GMTالجيش الأمريكي يكثف من محاولاته اختراق حواجز الجيش السوري شرقي البلاد
16:06 GMTالمنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو
16:03 GMT3 دول أوروبية تدعو إيران إلى تسريع الخطى في المحادثات