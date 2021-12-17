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علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما... ما السر؟
علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما... ما السر؟
وصل الفنان المصري، علي الحجار، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في ثاني زيارة له بعد غياب 36 عاما. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T15:48+0000
2021-12-17T15:48+0000
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وحضر الحجار إلى العراق من أجل تكريمه في ‏الدورة الـ13 لمهرجان عيون للإبداع العربي.‏ونشر الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة له مع زوجته داخل الطائرة، وأشار معها إلى أنهما وصلا إلى بغداد من أجل تكريمه غدا السبت.وكان حساب مهرجان عيون للثقافة والفنون نشر في مطلع الشهر الجاري رسالة مصورة من علي الحجار، أعرب فيها عن سعادته بتكريمه في الحدث الفني، وأكد أن هذا "شرف كبير" له.ولفت الحجار إلى أن هذه هي ثاني زيارة له للعراق، بعد أن عرض إحدى المسرحيات هناك في عام 1985.وتحمل الدورة الــ13 لمهرجان عيون للإبداع العربي اسم المخرج فيصل الياسري، تقديرا لمشواره الفني الطويل في مجال السينما والتلفزيون، وسيتم تكريم خلال عدد من الفنانين والإعلاميين.يشار إلى أن علي الحجار من أبرز المطربين المصريين خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق شهرة واسعة من أدائه أغاني تترات العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها "الشهد والدموع"و"رحلة السيد أبو العلا البشري".ويزخر مشوار علي الحجار الفني بالعديد من الألبومات الموسيقية الناجحة، منها "مكتوبالي"و"ريشة"، و"في قلب الليل"، وكان آخر ألبوماته هو "الملك لك" الذي طرحه في عام 2012.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما... ما السر؟

15:48 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / SAMEH SHERIFالفنان المصري، علي الحجار
الفنان المصري، علي الحجار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / SAMEH SHERIF
تابعنا عبر
وصل الفنان المصري، علي الحجار، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في ثاني زيارة له بعد غياب 36 عاما.
وحضر الحجار إلى العراق من أجل تكريمه في ‏الدورة الـ13 لمهرجان عيون للإبداع العربي.‏
ونشر الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة له مع زوجته داخل الطائرة، وأشار معها إلى أنهما وصلا إلى بغداد من أجل تكريمه غدا السبت.
وكان حساب مهرجان عيون للثقافة والفنون نشر في مطلع الشهر الجاري رسالة مصورة من علي الحجار، أعرب فيها عن سعادته بتكريمه في الحدث الفني، وأكد أن هذا "شرف كبير" له.
ولفت الحجار إلى أن هذه هي ثاني زيارة له للعراق، بعد أن عرض إحدى المسرحيات هناك في عام 1985.
وتحمل الدورة الــ13 لمهرجان عيون للإبداع العربي اسم المخرج فيصل الياسري، تقديرا لمشواره الفني الطويل في مجال السينما والتلفزيون، وسيتم تكريم خلال عدد من الفنانين والإعلاميين.
يشار إلى أن علي الحجار من أبرز المطربين المصريين خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق شهرة واسعة من أدائه أغاني تترات العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها "الشهد والدموع"و"رحلة السيد أبو العلا البشري".
ويزخر مشوار علي الحجار الفني بالعديد من الألبومات الموسيقية الناجحة، منها "مكتوبالي"و"ريشة"، و"في قلب الليل"، وكان آخر ألبوماته هو "الملك لك" الذي طرحه في عام 2012.
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