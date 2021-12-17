https://arabic.sputniknews.com/20211217/عنكبوت-زاحف-على-مسؤولة-صحة-أسترالية-يقطع-مؤتمرها-الصحفي-فيديو-1054281816.html

عنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو

عنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو

تسبب ضيف غير متوقع في مقاطعة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، إيفيت داث، أثناء ‏حديثها في مؤتمر صحفي عن قيود فيروس "كورونا" المستجد، وتفويضات... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T19:37+0000

2021-12-17T19:37+0000

2021-12-17T19:37+0000

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وبينما كانت داث تتحدث إلى المراسلين، أمس الخميس، حول حاجة كيانات الأعمال للامتثال لأوامر لقاح (كوفيد-19)، لاحظ المتواجدين حولها أن عنكبوت صياد ضخم يزحف على ساقها.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، وتوقف وزيرة الصحة في كوينزلاند عن حديثها، ثم قولها: "حسنا، هل يمكن لشخص ما أن يزيل هذا العنكبوت من فضلكم؟"، بينما كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها.وعندما تدخل كبير مسؤولي الصحة، الدكتور جون جيرارد، لإبعاد العنكبوت عنها، قالت إيفيت داث مازحة أن هذا يظهر "كيف يمكن أن تكون مسيطرة على الوضع".وقال الوزيرة: "أنا لا أحب العناكب الصيادة، لكنني سأستمر وأتظاهر بأنه ليس لدي عنكبوت الآن وأدع شخصا آخر يتولى إبعاده".وأردفت: "لكن إذا اقترب العنكبوت من وجهي، فيرجى إبلاغي بذلك".ونشرت وزيرة الصحة الأسترالية في كوينزلاند، إيفيت داث، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" لزحف العنكبوت عليها خلال المؤتمر الصحفي، وعلقت مازحة: "تحديث - لم تتضرر أي عناكب خلال المؤتمر الصحفي".كما نشرت صورة لبرص يبدو أنه في منزلها، وأكدت أنه ليس مخيفا مثل العنكبوت الصياد.وأشاد مستخدمو "تويتر" بطريقة استجابة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية للعنكبوت الصياد الزاحف، وعبروا عن إعجابهم بردة فعلها، ورباطة جأشها المذهلة.

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