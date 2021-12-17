عنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو
© AFP 2021 / Peter Steffen / dpaعنكبوت ضخم "تارانتولا التشيلية" (Grammostola rosea) على وجه زائر في معرض العناكب والحشرات العملاقة في هانوفر، شمال ألمانيا، 23 نوفمبر 2019
عنكبوت ضخم "تارانتولا التشيلية" (Grammostola rosea) على وجه زائر في معرض العناكب والحشرات العملاقة في هانوفر، شمال ألمانيا، 23 نوفمبر 2019
© AFP 2021 / Peter Steffen / dpa
تسبب ضيف غير متوقع في مقاطعة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، إيفيت داث، أثناء حديثها في مؤتمر صحفي عن قيود فيروس "كورونا" المستجد، وتفويضات اللقاحات داخل الولاية.
وبينما كانت داث تتحدث إلى المراسلين، أمس الخميس، حول حاجة كيانات الأعمال للامتثال لأوامر لقاح (كوفيد-19)، لاحظ المتواجدين حولها أن عنكبوت صياد ضخم يزحف على ساقها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، وتوقف وزيرة الصحة في كوينزلاند عن حديثها، ثم قولها: "حسنا، هل يمكن لشخص ما أن يزيل هذا العنكبوت من فضلكم؟"، بينما كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها.
وعندما تدخل كبير مسؤولي الصحة، الدكتور جون جيرارد، لإبعاد العنكبوت عنها، قالت إيفيت داث مازحة أن هذا يظهر "كيف يمكن أن تكون مسيطرة على الوضع".
وقال الوزيرة: "أنا لا أحب العناكب الصيادة، لكنني سأستمر وأتظاهر بأنه ليس لدي عنكبوت الآن وأدع شخصا آخر يتولى إبعاده".
وأردفت: "لكن إذا اقترب العنكبوت من وجهي، فيرجى إبلاغي بذلك".
ونشرت وزيرة الصحة الأسترالية في كوينزلاند، إيفيت داث، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" لزحف العنكبوت عليها خلال المؤتمر الصحفي، وعلقت مازحة: "تحديث - لم تتضرر أي عناكب خلال المؤتمر الصحفي".
Update - No spiders were harmed during the press conference. https://t.co/220c6aM8ii— Yvette D'Ath MP (@YvetteDAth) December 16, 2021
كما نشرت صورة لبرص يبدو أنه في منزلها، وأكدت أنه ليس مخيفا مثل العنكبوت الصياد.
Not as scary as a huntsman. pic.twitter.com/TbU8o7DUeD— Yvette D'Ath MP (@YvetteDAth) December 16, 2021
وأشاد مستخدمو "تويتر" بطريقة استجابة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية للعنكبوت الصياد الزاحف، وعبروا عن إعجابهم بردة فعلها، ورباطة جأشها المذهلة.