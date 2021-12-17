تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/عنكبوت-زاحف-على-مسؤولة-صحة-أسترالية-يقطع-مؤتمرها-الصحفي-فيديو-1054281816.html
عنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو
عنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو
تسبب ضيف غير متوقع في مقاطعة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، إيفيت داث، أثناء ‏حديثها في مؤتمر صحفي عن قيود فيروس "كورونا" المستجد، وتفويضات... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T19:37+0000
2021-12-17T19:37+0000
مجتمع
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/80/1043558003_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_3658fa8d04f0b09d3d8314180fbf2e27.jpg
وبينما كانت داث تتحدث إلى المراسلين، أمس الخميس، حول حاجة كيانات الأعمال للامتثال لأوامر لقاح (كوفيد-19)، لاحظ المتواجدين حولها أن عنكبوت صياد ضخم يزحف على ساقها.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، وتوقف وزيرة الصحة في كوينزلاند عن حديثها، ثم قولها: "حسنا، هل يمكن لشخص ما أن يزيل هذا العنكبوت من فضلكم؟"، بينما كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها.وعندما تدخل كبير مسؤولي الصحة، الدكتور جون جيرارد، لإبعاد العنكبوت عنها، قالت إيفيت داث مازحة أن هذا يظهر "كيف يمكن أن تكون مسيطرة على الوضع".وقال الوزيرة: "أنا لا أحب العناكب الصيادة، لكنني سأستمر وأتظاهر بأنه ليس لدي عنكبوت الآن وأدع شخصا آخر يتولى إبعاده".وأردفت: "لكن إذا اقترب العنكبوت من وجهي، فيرجى إبلاغي بذلك".ونشرت وزيرة الصحة الأسترالية في كوينزلاند، إيفيت داث، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" لزحف العنكبوت عليها خلال المؤتمر الصحفي، وعلقت مازحة: "تحديث - لم تتضرر أي عناكب خلال المؤتمر الصحفي".كما نشرت صورة لبرص يبدو أنه في منزلها، وأكدت أنه ليس مخيفا مثل العنكبوت الصياد.وأشاد مستخدمو "تويتر" بطريقة استجابة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية للعنكبوت الصياد الزاحف، وعبروا عن إعجابهم بردة فعلها، ورباطة جأشها المذهلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/80/1043558003_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_dd2f5fe1853f3117921e604ab0cdfbbc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, العالم, نادي الفيديو

عنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو

19:37 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / Peter Steffen / dpaعنكبوت ضخم "تارانتولا التشيلية" (Grammostola rosea) على وجه زائر في معرض العناكب والحشرات العملاقة في هانوفر، شمال ألمانيا، 23 نوفمبر 2019
عنكبوت ضخم تارانتولا التشيلية (Grammostola rosea) على وجه زائر في معرض العناكب والحشرات العملاقة في هانوفر، شمال ألمانيا، 23 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
عنكبوت ضخم "تارانتولا التشيلية" (Grammostola rosea) على وجه زائر في معرض العناكب والحشرات العملاقة في هانوفر، شمال ألمانيا، 23 نوفمبر 2019
© AFP 2021 / Peter Steffen / dpa
تابعنا عبر
تسبب ضيف غير متوقع في مقاطعة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، إيفيت داث، أثناء ‏حديثها في مؤتمر صحفي عن قيود فيروس "كورونا" المستجد، وتفويضات اللقاحات داخل الولاية.‏
وبينما كانت داث تتحدث إلى المراسلين، أمس الخميس، حول حاجة كيانات الأعمال للامتثال لأوامر لقاح (كوفيد-19)، لاحظ المتواجدين حولها أن عنكبوت صياد ضخم يزحف على ساقها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، وتوقف وزيرة الصحة في كوينزلاند عن حديثها، ثم قولها: "حسنا، هل يمكن لشخص ما أن يزيل هذا العنكبوت من فضلكم؟"، بينما كانت تحاول الحفاظ على رباطة جأشها.
وعندما تدخل كبير مسؤولي الصحة، الدكتور جون جيرارد، لإبعاد العنكبوت عنها، قالت إيفيت داث مازحة أن هذا يظهر "كيف يمكن أن تكون مسيطرة على الوضع".
وقال الوزيرة: "أنا لا أحب العناكب الصيادة، لكنني سأستمر وأتظاهر بأنه ليس لدي عنكبوت الآن وأدع شخصا آخر يتولى إبعاده".
وأردفت: "لكن إذا اقترب العنكبوت من وجهي، فيرجى إبلاغي بذلك".
ونشرت وزيرة الصحة الأسترالية في كوينزلاند، إيفيت داث، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" لزحف العنكبوت عليها خلال المؤتمر الصحفي، وعلقت مازحة: "تحديث - لم تتضرر أي عناكب خلال المؤتمر الصحفي".
كما نشرت صورة لبرص يبدو أنه في منزلها، وأكدت أنه ليس مخيفا مثل العنكبوت الصياد.
وأشاد مستخدمو "تويتر" بطريقة استجابة وزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية للعنكبوت الصياد الزاحف، وعبروا عن إعجابهم بردة فعلها، ورباطة جأشها المذهلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:41 GMTلماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟
19:37 GMTعنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو
19:36 GMTرغم عدم التأجيل رسميا... ما الذي تتحرك من أجله ستيفاني وليامز في ليبيا؟
19:26 GMTفرنسا تمنع الحفلات الموسيقية في رأس السنة بسبب انتشار فيروس كورونا
19:23 GMTمجلة تكشف معلومات مثيرة لنظرية "الأرض المسطحة" مركزها القطب الشمالي... صور وفيديو
19:17 GMTصحيفة: أمريكا تبحث تزويد أوكرانيا بأسلحة وطائرات روسية لتعزيز دفاعاتها
19:05 GMTفلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"
18:55 GMTإثيوبيا: لا مزيد من التدخل في شؤوننا الداخلية بحجة حقوق الإنسان
18:49 GMTلماذا تنهار الليرة التركية بهذه السرعة الفائقة؟ وهل يستمر هبوطها؟
18:42 GMTاستنفار أمني في فرنسا قبل نهائي كأس العرب
18:39 GMTروسيا تفرض قيودا على دخول الأجانب الذين يعيشون في كينيا بدءا من 19 ديسمبر
18:09 GMTتيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا
17:59 GMTوفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
17:56 GMTبرج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
17:54 GMTاكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
17:42 GMTواشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية
17:39 GMTعضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
17:34 GMTسيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
17:16 GMTلؤلؤة الشتاء... فوائد مذهلة للبازلاء الخضراء
17:10 GMTمسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي