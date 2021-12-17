غوتيريش يتوجه إلى لبنان يوم 19 ديسمبر للقاء عون ورئيسي الحكومة والنواب

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال مكتب الأمم المتحدة في بيروت، في بيان إنه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية، وقوات حفظ السلام، والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي – للبنان وشعبه.وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.وتكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ؛ كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد.ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب لبنان، لزيارة قوات "اليونيفيل"، وللقيام بجولة على الخط الأزرق.وسيغادر الأمين العام لبنان، في 22 ديسمبر/كانون الأول.
يصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد المقبل، إلى لبنان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس ميشال عون، ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، نجيب ميقاتي، ونبيه بري.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال مكتب الأمم المتحدة في بيروت، في بيان إنه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية، وقوات حفظ السلام، والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي – للبنان وشعبه.