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https://arabic.sputniknews.com/20211217/غوتيريش-يتوجه-إلى-لبنان-يوم-19-ديسمبر-للقاء-عون-ورئيسي-الحكومة-والنواب-1054258630.html
غوتيريش يتوجه إلى لبنان يوم 19 ديسمبر للقاء عون ورئيسي الحكومة والنواب
غوتيريش يتوجه إلى لبنان يوم 19 ديسمبر للقاء عون ورئيسي الحكومة والنواب
يصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد المقبل، إلى لبنان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس ميشال عون، ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، نجيب... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T08:45+0000
2021-12-17T08:45+0000
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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال مكتب الأمم المتحدة في بيروت، في بيان إنه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية، وقوات حفظ السلام، والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي – للبنان وشعبه.وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.وتكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ؛ كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد.ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب لبنان، لزيارة قوات "اليونيفيل"، وللقيام بجولة على الخط الأزرق.وسيغادر الأمين العام لبنان، في 22 ديسمبر/كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وكالة-النيابة-العامة-في-لبنان-تأمر-بتوقيف-سياسي-متهم-بالتورط-في-انفجار-مرفأ-بيروت-1053939368.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان

غوتيريش يتوجه إلى لبنان يوم 19 ديسمبر للقاء عون ورئيسي الحكومة والنواب

08:45 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Pierre Albouyالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Pierre Albouy
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يصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد المقبل، إلى لبنان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس ميشال عون، ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، نجيب ميقاتي، ونبيه بري.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال مكتب الأمم المتحدة في بيروت، في بيان إنه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية، وقوات حفظ السلام، والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي – للبنان وشعبه.
أهالي ضحايا مرفأ بيروت يغلقون مدخل البوابة رقم 9 من المرفأ، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
وكالة: النيابة العامة في لبنان تأمر بتوقيف سياسي متهم بالتورط في انفجار مرفأ بيروت
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وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.

وتكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ؛ كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب لبنان، لزيارة قوات "اليونيفيل"، وللقيام بجولة على الخط الأزرق.

وسيغادر الأمين العام لبنان، في 22 ديسمبر/كانون الأول.
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