فرنسا تمنع الحفلات الموسيقية في رأس السنة بسبب انتشار فيروس كورونا
© Sputnik . Dominique Boutin / الذهاب إلى بنك الصورمواطنون في ساحة تروكاديرو، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في فرنسا، 12 مايو/ أيار 2020
© Sputnik . Dominique Boutin/
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الجمعة، طرح مشروع قانون جديد بداية شهر يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.
باريس - سبوتنيك. وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي بعد مجلس دفاعي لمواجهة فيروس كورونا ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة وطواقمنا الصحية منهكة. المتحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل".
وأشار كاستيكس إلى أن المتحور "أوميكرون" ليس أكثر خطورة من متحور دلتا، لكنه في الوقت نفسه، دعا المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات وأجراء فحوصات للكشف عن الفيروس قبل الأعياد، منوها إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.
وقال كاستيكس: "سنطرح مشروع قانون جديد بداية شهر كانون الثاني/يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم حيث سيصبح التصريح الصحي تصريحا للتلقيح... كما سيتم خفض المدة بين الجرعة الثانية والثالثة لتصبح 4 أشهر فقط".
وأشار كاستيكس إلى أن المتحور "أوميكرون" ليس أكثر خطورة من متحور دلتا، لكنه في الوقت نفسه، دعا المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات وأجراء فحوصات للكشف عن الفيروس قبل الأعياد، منوها إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.
وقال كاستيكس: "سنطرح مشروع قانون جديد بداية شهر كانون الثاني/يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم حيث سيصبح التصريح الصحي تصريحا للتلقيح... كما سيتم خفض المدة بين الجرعة الثانية والثالثة لتصبح 4 أشهر فقط".
أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، فرض قيود على المسافرين من وإلى المملكة المتحدة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في بريطانيا، وانتشار متحور "أوميكرون" فيها، بشكل واسع.
وأعلنت فرنسا، بوقت سابق، منع دخول المسافرين القادمين من دول أفريقية في جنوب القارة، وذلك في أعقاب ظهور المتحور الجديد في جنوب أفريقيا.