https://arabic.sputniknews.com/20211217/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بتحرك-عاجل-لوقف-إرهاب-المستوطنين-1054281424.html

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"

طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما سمته "إرهاب المستوطنين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T19:05+0000

2021-12-17T19:05+0000

2021-12-17T19:05+0000

الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية

المستوطنين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/12/1045501201_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a2d35d444587dc23153fc5860f02c4d9.jpg

وقالت الرئاسة في بيان إن هذا الإرهاب ضد "أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل"، بتزايد بشكل يومي بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وتطرقت الرئاسة في بيانها إلى سلسلة هجمات نفذها مستوطنون صباح اليوم الجمعة، على قرى فلسطينية بمحيط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، استخدموا في بعضها الأسلحة النارية على منازل الفلسطينيين.وقالت الرئاسة الفلسطينية: "ما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء الإرهابيين على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم لهو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية".ودعت المجتمع الدولي "للتحرك العاجل لإجبار الحكومة الإسرائلية بوقف هذا الإرهاب الذي يمارس ضد أهلنا وشعبنا الأعزل، وأيضا لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا الممارس بحقهم أبشع الإرهاب أمام أعين العالم والمجتمع الدولي".وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أنه "لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف".وتشهد الضفة الغربية توترا متزايدا بعد مقتل مستوطن إسرائيلي أمس الخميس، وإصابة إثنين آخرين، في إطلاق نار من سيارة مسرعة دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول للمنفذين.وشهدت الآونة الأخيرة، تفاقم أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية المحتلة.وتزايدت اعتداءات المستوطنين خلال موسم حصاد الزيتون الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشملت إتلاف الأشجار وحرقها وسرقة محصول الزيتون والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/-30-مستوطنا-يحطمون-سيارات-للفلسطينيين-وسط-القدس-1053837822.html

الضفة الغربية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الضفة الغربية, الرئاسة الفلسطينية, المستوطنين