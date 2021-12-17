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فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"
طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما سمته "إرهاب المستوطنين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T19:05+0000
2021-12-17T19:05+0000
الضفة الغربية
الرئاسة الفلسطينية
المستوطنين
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وقالت الرئاسة في بيان إن هذا الإرهاب ضد "أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل"، بتزايد بشكل يومي بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وتطرقت الرئاسة في بيانها إلى سلسلة هجمات نفذها مستوطنون صباح اليوم الجمعة، على قرى فلسطينية بمحيط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، استخدموا في بعضها الأسلحة النارية على منازل الفلسطينيين.وقالت الرئاسة الفلسطينية: "ما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء الإرهابيين على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم لهو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية".ودعت المجتمع الدولي "للتحرك العاجل لإجبار الحكومة الإسرائلية بوقف هذا الإرهاب الذي يمارس ضد أهلنا وشعبنا الأعزل، وأيضا لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا الممارس بحقهم أبشع الإرهاب أمام أعين العالم والمجتمع الدولي".وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أنه "لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف".وتشهد الضفة الغربية توترا متزايدا بعد مقتل مستوطن إسرائيلي أمس الخميس، وإصابة إثنين آخرين، في إطلاق نار من سيارة مسرعة دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول للمنفذين.وشهدت الآونة الأخيرة، تفاقم أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية المحتلة.وتزايدت اعتداءات المستوطنين خلال موسم حصاد الزيتون الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشملت إتلاف الأشجار وحرقها وسرقة محصول الزيتون والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/-30-مستوطنا-يحطمون-سيارات-للفلسطينيين-وسط-القدس-1053837822.html
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الضفة الغربية, الرئاسة الفلسطينية, المستوطنين

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"

19:05 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Alaa Badarneh
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طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما سمته "إرهاب المستوطنين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقالت الرئاسة في بيان إن هذا الإرهاب ضد "أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل"، بتزايد بشكل يومي بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وتطرقت الرئاسة في بيانها إلى سلسلة هجمات نفذها مستوطنون صباح اليوم الجمعة، على قرى فلسطينية بمحيط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، استخدموا في بعضها الأسلحة النارية على منازل الفلسطينيين.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: "ما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء الإرهابيين على المواطنين العزل الآمنين في منازلهم لهو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية".
رجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
30 مستوطنا يحطمون سيارات للفلسطينيين وسط القدس
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ودعت المجتمع الدولي "للتحرك العاجل لإجبار الحكومة الإسرائلية بوقف هذا الإرهاب الذي يمارس ضد أهلنا وشعبنا الأعزل، وأيضا لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا الممارس بحقهم أبشع الإرهاب أمام أعين العالم والمجتمع الدولي".
وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أنه "لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف".
وتشهد الضفة الغربية توترا متزايدا بعد مقتل مستوطن إسرائيلي أمس الخميس، وإصابة إثنين آخرين، في إطلاق نار من سيارة مسرعة دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول للمنفذين.
وشهدت الآونة الأخيرة، تفاقم أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتزايدت اعتداءات المستوطنين خلال موسم حصاد الزيتون الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشملت إتلاف الأشجار وحرقها وسرقة محصول الزيتون والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم.
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