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https://arabic.sputniknews.com/20211217/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يتفقون-على-تمديد-العقوبات-ضد-روسيا-1054252992.html
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا
قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا أثناء قمتهم المنعقدة في بروكسل قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T02:21+0000
2021-12-17T02:21+0000
روسيا
الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وكتب ميشيل على" تويتر "اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تمديد العقوبات ضد روسيا".وأضاف ميشيل إن الزعماء الأوروبيين دعوا روسيا أيضا "للبدء في تنفيذ اتفاقات مينسك".وأمس الخميس، أصدر البرلمان الأوروبي، بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا. وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة "اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من روسيا، وإنهاء خط الغاز الشمالي 2".وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".
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روسيا, الاتحاد الأوروبي

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا

02:21 GMT 17.12.2021
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علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا أثناء قمتهم المنعقدة في بروكسل قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا
بروكسل - سبوتنيك. وكتب ميشيل على" تويتر "اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تمديد العقوبات ضد روسيا".
وأضاف ميشيل إن الزعماء الأوروبيين دعوا روسيا أيضا "للبدء في تنفيذ اتفاقات مينسك".
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زاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
أمس, 15:51 GMT
وأمس الخميس، أصدر البرلمان الأوروبي، بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا. وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة "اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من روسيا، وإنهاء خط الغاز الشمالي 2".
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها أمريكا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، غير مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
وأمريكا والاتحاد الأوروبي يتهمان، روسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات، مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدود روسيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.
ونفت روسيا، أكثر من مرة، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما قيل بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا بأنها "تصريحات مقلقة".
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