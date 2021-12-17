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https://arabic.sputniknews.com/20211217/قرار-يهدد-بإلغاء-أحد-أكبر-الاتفاقات-الناجمة-عن-تطبيع-الإمارات-مع-إسرائيل-1054264046.html
قرار يهدد بإلغاء أحد أكبر الاتفاقات الناجمة عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل
قرار يهدد بإلغاء أحد أكبر الاتفاقات الناجمة عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل
أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية عن قرار قد يؤدي إلى إلغاء أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T10:54+0000
2021-12-17T10:54+0000
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وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس إنها لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان متفقا عليه مع شركاء من الإمارات، بهدف نقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج في بيان "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ".ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.وقالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة والمشاركة في الاتفاق، شركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، إن الاتفاق "يعود بمزايا سياسية واقتصادية كبيرة على إسرائيل ومواطنيها".وأكدت التزامها بحماية البيئة ومواصلة الحوار مع وزارة حماية البيئة بخصوص أنشطة خطوط الأنابيب.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/تفاصيل-مفاجئة-حول-محاولة-انسحاب-إسرائيل-من-التطبيع-مع-الإماراتصدمت-البيت-الأبيض-1053928194.html
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العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قرار يهدد بإلغاء أحد أكبر الاتفاقات الناجمة عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل

10:54 GMT 17.12.2021
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFAلأخبار التطبيع - احتجاجات على تطبيع العلاقات بين إسرائيل و الولايات المتحدة و البحرين و الإمارات، في غزة، 15 سبتمبر 2020
لأخبار التطبيع - احتجاجات على تطبيع العلاقات بين إسرائيل و الولايات المتحدة و البحرين و الإمارات، في غزة، 15 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية عن قرار قد يؤدي إلى إلغاء أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس إنها لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان متفقا عليه مع شركاء من الإمارات، بهدف نقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج في بيان "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ".
تظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل أمام سفارة دولة الإمارات في بيروت، لبنان سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأبيض
14 ديسمبر, 13:36 GMT
ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.
وقالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.
أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
الخارجية الأمريكية تكشف سببين وراء التأخر في بيع طائرات f-35 للإمارات: أحدهما إسرائيل
15 ديسمبر, 15:14 GMT
وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة والمشاركة في الاتفاق، شركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، إن الاتفاق "يعود بمزايا سياسية واقتصادية كبيرة على إسرائيل ومواطنيها".
وأكدت التزامها بحماية البيئة ومواصلة الحوار مع وزارة حماية البيئة بخصوص أنشطة خطوط الأنابيب.
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