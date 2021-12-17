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قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا.. بشكل نهائي
قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا.. بشكل نهائي
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن قرار للكونغرس الأمريكي يقضي، وبشكل نهائي، برفض طلب إسرائيلي يتعلق بقطاع غزة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:36+0000
2021-12-17T11:36+0000
أمريكا
إسرائيل
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وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن الكونغرس رفض طلب إسرائيل الخاص بتقديم مساعدة عسكرية تقدر بمليار دولار، من أجل تجديد مخزون الاحتياط لصواريخ الاعتراض الخاصة بالمنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" حتى نهاية العام الحالي.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هذه هي المرة الرابعة التي يرفض فيها مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" الطلب الإسرائيلي، رغم المحاولات الإسرائيلية التي مورست مؤخرا، من أجل إقناع الجانب الأمريكي بأهمية تلك الصفقة.وعزت الصحيفة الرفض الأمريكي إلى أن هذه المساعدة تعتبر مساعدة إضافية أو زائدة عن الميزانية السنوية التي تحصل إسرائيل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، والمقدرة بـ 3.8 مليار دولار.وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن مناقشة الطلب الإسرائيلي، مجددا، خلال شهر فبراير/شباط المقبل، عبر التصويت عليه، مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أمريكا-ترفض-منح-إسرائيل-طائرات-مهمة-لضرب-إيران-على-وجه-السرعة-1053871998.html
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أمريكا, إسرائيل

قناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا.. بشكل نهائي

11:36 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Yuki Iwamura / الذهاب إلى بنك الصورالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Yuki Iwamura
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن قرار للكونغرس الأمريكي يقضي، وبشكل نهائي، برفض طلب إسرائيلي يتعلق بقطاع غزة.
وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن الكونغرس رفض طلب إسرائيل الخاص بتقديم مساعدة عسكرية تقدر بمليار دولار، من أجل تجديد مخزون الاحتياط لصواريخ الاعتراض الخاصة بالمنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" حتى نهاية العام الحالي.
طائرة صريج بوينغ كا سي 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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13 ديسمبر, 07:06 GMT
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هذه هي المرة الرابعة التي يرفض فيها مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" الطلب الإسرائيلي، رغم المحاولات الإسرائيلية التي مورست مؤخرا، من أجل إقناع الجانب الأمريكي بأهمية تلك الصفقة.
وعزت الصحيفة الرفض الأمريكي إلى أن هذه المساعدة تعتبر مساعدة إضافية أو زائدة عن الميزانية السنوية التي تحصل إسرائيل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، والمقدرة بـ 3.8 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن مناقشة الطلب الإسرائيلي، مجددا، خلال شهر فبراير/شباط المقبل، عبر التصويت عليه، مجددا.
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