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قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية لقطاع غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية لقطاع غزة

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن المنحة القطرية لقطاع غزة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:12+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن المبعوث القطري إلى قطاع غزة، محمد العمادي، قد أكد أن منحة بلاده المقدمة إلى قطاع غزة في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيتم توزيعها يوم الأحد المقبل.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 95 ألف أسرة غزاوية من العائلات المستورة سيتم توزيع المنحة أو الأموال القطرية عليها، على أن تحصل كل عائلة على مبلغ مائة دولار.ومن المفترض أن تصرف المساعدات النقدية القطرية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة محتاجة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، حيث تم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.ومنذ التفاهمات التي أشرفت عليها مصر وقطر بين حركة حماس وإسرائيل، تسمح الأخيرة بإدخال 30 مليون دولار مساعدة قطرية لقطاع غزة، تدخل مباشرة عبر مطار بن غوريون.ويتم توزيع الأموال بواقع 10 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، 10 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في القطاع، 10 مليون دولار تقدم كمساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.للمزيد: سفير قطر يعلن تفاصيل اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل: فتح المعابر وصرف المنحةوأشرفت حركة حماس منذ 2018 على عملية توزيع الأموال بالكامل في قطاع غزة، ولم تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في هذا الشأن.ومنذ نحو خمسة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب عبر مطار بن غوريون، على أن يتم نقلها إلى قطاع غزة مباشرة، من خلال مراكز التوزيع التي أنشأتها الأمم المتحدة في القطاع.**يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين عبر موقع سبوتنيك.

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