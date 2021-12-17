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https://arabic.sputniknews.com/20211217/كوريا-الشمالية-أوامر-بمنع-الضحك-أو-شرب-الخمر-أو-إظهار-الفرح-لمدة-11-يوما-والسجن-للمخالفين-1054267803.html
كوريا الشمالية... أوامر بمنع الضحك أو شرب الخمر أو إظهار الفرح لمدة 11 يوما والسجن للمخالفين
كوريا الشمالية... أوامر بمنع الضحك أو شرب الخمر أو إظهار الفرح لمدة 11 يوما والسجن للمخالفين
على مدار 11 يوما، سيكون محظورا على مواطني كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليوناً و800 ألف، إبداء أيٍ من مظاهر الفرحة أو الترفيه، بموجب قرارات عليا، وإلا فالسجن... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:24+0000
2021-12-17T12:34+0000
العالم
كوريا الشمالية
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يأتي ذلك احتراما للأجواء التي تمر بها الدولة، إذ تحلّ اليوم الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل، حسبما أفادت مصادر في البلاد لإذاعة آسيا الحرة.وينبغي للمواطنين خلال هذه الأيام إظهار الوقار والحزن، وعدم الضحك، أو الاحتفال بأعياد الميلاد، أو أي مظاهر أخرى تعبر عن الفرحة والترفيه.وأضاف أنه سبق للشرطة أن ألقت القبض على العديد من الأشخاص الذين خالفوا التعليمات في ذكريات مضت، لأنهم كانوا يشربون الخمر أثناء فترة الحداد، لافتا إلى أن الذي يخالفون التعليمات "يُعتقلون ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين". وقال "إنهم اختفوا، ولم يرهم أحد مرة أخرى".وقال مصدر آخر إن الناس لا يمكنهم حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعت في فترة الحداد.ونقلت إذاعة آسيا الحرة عن أحد السكان بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية الغربية، إنه "من اليوم الأول من شهر ديسمبر، تبدأ الشرطة في قمع أولئك الذين يضرون بمزاج الحداد الجماعي، سمعت أن مسؤولي إنفاذ القانون لا يمكنهم النوم على الإطلاق خلال هذه الفترة".وأعرب متحدثون للإذاعة عن استيائهم من تعطل الحياة وطول فترة الحداد، معربين عن أمنيتهم أن يتم تقصيرها إلى 7 أيام مثل فترة الحداد على الزعيم المؤسس الوطني كيم إيل سونغ.وقال مواطن آخر فضل عدم الكشف عن اسمه "يجب ضمان النظام الاجتماعي والسلامة، لذا فإن الشركات مسؤولة عن توصيل الطعام للمقيمين والموظفين الذين لا يستطيعون القدوم إلى العمل خلال فترة الحداد الطويلة".وأحيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق للبلاد في مراسم حضرها كبار المسؤولين.كان الزعيم الراحل كيم جونج إيل هو الزعيم الثاني في أسرة كيم، وحكم كوريا الشمالية 17 عاما حتى وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته حينها سوى بعد يومين.وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/زعيم-كوريا-الشمالية-وشعبه-يحيون-بالدموع-ذكرى-رحيل-الوالد-الحزينة-فيديو-1054265095.html
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العالم, كوريا الشمالية

كوريا الشمالية... أوامر بمنع الضحك أو شرب الخمر أو إظهار الفرح لمدة 11 يوما والسجن للمخالفين

12:24 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 12:34 GMT 17.12.2021)
© REUTERS / KCNAاحتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020
احتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / KCNA
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على مدار 11 يوما، سيكون محظورا على مواطني كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليوناً و800 ألف، إبداء أيٍ من مظاهر الفرحة أو الترفيه، بموجب قرارات عليا، وإلا فالسجن مصير المخالفين.
يأتي ذلك احتراما للأجواء التي تمر بها الدولة، إذ تحلّ اليوم الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل، حسبما أفادت مصادر في البلاد لإذاعة آسيا الحرة.
الإنحناء لتمثايل برونزية لقادة كوريا الديمقراطية السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحكم الاستعمارى اليابانى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
زعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
11:23 GMT
وينبغي للمواطنين خلال هذه الأيام إظهار الوقار والحزن، وعدم الضحك، أو الاحتفال بأعياد الميلاد، أو أي مظاهر أخرى تعبر عن الفرحة والترفيه.
وقال أحد السكان بمدينة سينويجو الحدودية الشمالية الشرقية إنه "خلال فترة الحداد، يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية كما أن شراء البقالة محظور أيضًا في يوم الذكرى نفسه".
وأضاف أنه سبق للشرطة أن ألقت القبض على العديد من الأشخاص الذين خالفوا التعليمات في ذكريات مضت، لأنهم كانوا يشربون الخمر أثناء فترة الحداد، لافتا إلى أن الذي يخالفون التعليمات "يُعتقلون ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين".
وقال "إنهم اختفوا، ولم يرهم أحد مرة أخرى".

وتابع "حتى لو توفي أحد أفراد أسرتك خلال فترة الحداد، فلا يُسمح لك بالصراخ بصوت عالٍ ويجب إخراج الجثة بعد انتهائها".

وقال مصدر آخر إن الناس لا يمكنهم حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعت في فترة الحداد.
ونقلت إذاعة آسيا الحرة عن أحد السكان بمقاطعة هوانغهاي الجنوبية الغربية، إنه "من اليوم الأول من شهر ديسمبر، تبدأ الشرطة في قمع أولئك الذين يضرون بمزاج الحداد الجماعي، سمعت أن مسؤولي إنفاذ القانون لا يمكنهم النوم على الإطلاق خلال هذه الفترة".
وأعرب متحدثون للإذاعة عن استيائهم من تعطل الحياة وطول فترة الحداد، معربين عن أمنيتهم أن يتم تقصيرها إلى 7 أيام مثل فترة الحداد على الزعيم المؤسس الوطني كيم إيل سونغ.
وقال مواطن آخر فضل عدم الكشف عن اسمه "يجب ضمان النظام الاجتماعي والسلامة، لذا فإن الشركات مسؤولة عن توصيل الطعام للمقيمين والموظفين الذين لا يستطيعون القدوم إلى العمل خلال فترة الحداد الطويلة".
وأحيا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق للبلاد في مراسم حضرها كبار المسؤولين.
كان الزعيم الراحل كيم جونج إيل هو الزعيم الثاني في أسرة كيم، وحكم كوريا الشمالية 17 عاما حتى وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته حينها سوى بعد يومين.
وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة صورا لأشخاص يقفون دقيقة صمت حدادا على الزعيم الراحل وينحنون أمام صوره وتماثيله، كما عرض مقطعا لإطلاق نفير صفارات وأبواق سيارات.
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