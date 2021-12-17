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لبنان... استدعاء سارقي الرمال والأتربة من منطقة يحمر
لبنان... استدعاء سارقي الرمال والأتربة من منطقة يحمر
استدعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان، اليوم الجمعة، سارقي الرمال والأتربة من منطقة يحمر. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:21+0000
2021-12-17T14:21+0000
العالم العربي
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيان قالت فيه إنه الاستدعاء جاء "بعد إقدام عدد من الأشخاص على سرقة كميات من الأتربة والرمل من العقارات ذات الرقم (1570،1571،1572) التابعة لاستملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في منطقة يحمر العقارية سندا للمرسوم رقم 14733/2005".وأوضحت المصلحة إن "الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية لجهة استدعاء المعتدين وملاحقتهم والتحقيق معهم وحجز آلياتهم وختم الستوك بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة المالية بموجب المحضر رقم 302/51 تاريخ 2021/12/16 مخفر القرعون".وكانت المصلحة قد تلقت إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري من خلال ضابط التحقيق في شعبة المعلومات، تتضمن نقل ملكية كامل الستوك القائم على استملاكها لمصلحة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوصفها مؤسسة عامة بموجب محضر مسجل.
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العالم العربي

لبنان... استدعاء سارقي الرمال والأتربة من منطقة يحمر

14:21 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Zahraa al-Amirمرض يفتك بسكان قرية لبنانية
مرض يفتك بسكان قرية لبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Zahraa al-Amir
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استدعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان، اليوم الجمعة، سارقي الرمال والأتربة من منطقة يحمر.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيان قالت فيه إنه الاستدعاء جاء "بعد إقدام عدد من الأشخاص على سرقة كميات من الأتربة والرمل من العقارات ذات الرقم (1570،1571،1572) التابعة لاستملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في منطقة يحمر العقارية سندا للمرسوم رقم 14733/2005".
وأوضحت المصلحة إن "الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية لجهة استدعاء المعتدين وملاحقتهم والتحقيق معهم وحجز آلياتهم وختم الستوك بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة المالية بموجب المحضر رقم 302/51 تاريخ 2021/12/16 مخفر القرعون".
وكانت المصلحة قد تلقت إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري من خلال ضابط التحقيق في شعبة المعلومات، تتضمن نقل ملكية كامل الستوك القائم على استملاكها لمصلحة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوصفها مؤسسة عامة بموجب محضر مسجل.
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