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https://arabic.sputniknews.com/20211217/لماذا-رافق-رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-بينيت-إلى-الإمارات؟-1054282638.html
لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟
لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟
كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، لأول مرة أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رافق رئيس الوزراء نفتالي بينيت لدى زيارته للإمارات الأحد الماضي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T19:41+0000
2021-12-17T19:41+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
الشاباك
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ولم توضح قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أسباب مرافقة رئيس الشاباك رونين بار لبينيت الذي أجرى أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.لكن روعي شارون المحلل العسكري للقناة قال خلال برنامج "الأسبوع مع جؤولا" مساء اليوم إن رئيس الشاباك سافر رفقة بينيت إلى الإمارات، لكن البلدين حاولا إخفاء ذلك.وأضاف: "بشأن سبب سفر بار إلى الإمارات، فلا أحد يعرف حتى الآن، لكن يمكن القول إن الحديث يدور عن ترتيبات أمنية، كون الكثير من الإسرائيليين متواجدين هناك، كذلك شخصيات رسمية إسرائيلية، يمكن أن يكون هناك تعاون في كيفية تأمينهم، كما يمكن أن يتعلق الأمر بقضايا الأمن الإقليمي".من جانبه، قال العقيد (احتياط) رونين منليس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي إن السبب وراء زيارة رئيس الشاباك إلى أبوظبي ربما يتعلق بتأمين السفارة الإسرائيلية ومصالح إسرائيل في الإمارات.والإثنين الماضي، عاد بينيت إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
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نفتالي بينيت, إسرائيل, الشاباك, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟

19:41 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / -ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / -
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كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، لأول مرة أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رافق رئيس الوزراء نفتالي بينيت لدى زيارته للإمارات الأحد الماضي.
ولم توضح قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أسباب مرافقة رئيس الشاباك رونين بار لبينيت الذي أجرى أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.
لكن روعي شارون المحلل العسكري للقناة قال خلال برنامج "الأسبوع مع جؤولا" مساء اليوم إن رئيس الشاباك سافر رفقة بينيت إلى الإمارات، لكن البلدين حاولا إخفاء ذلك.
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وأضاف: "بشأن سبب سفر بار إلى الإمارات، فلا أحد يعرف حتى الآن، لكن يمكن القول إن الحديث يدور عن ترتيبات أمنية، كون الكثير من الإسرائيليين متواجدين هناك، كذلك شخصيات رسمية إسرائيلية، يمكن أن يكون هناك تعاون في كيفية تأمينهم، كما يمكن أن يتعلق الأمر بقضايا الأمن الإقليمي".
من جانبه، قال العقيد (احتياط) رونين منليس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي إن السبب وراء زيارة رئيس الشاباك إلى أبوظبي ربما يتعلق بتأمين السفارة الإسرائيلية ومصالح إسرائيل في الإمارات.
والإثنين الماضي، عاد بينيت إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
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