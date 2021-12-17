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مايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني
مايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني
أعلن محرك البحث "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تعليقه وظيفة "نتائج البحث ‏التلقائية"، وذلك استجابة لطلب الحكومة الصينية.‏ 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:52+0000
2021-12-17T20:52+0000
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وقال "بينغ" وهو محرك البحث الأجنبي الرئيسي الوحيد المتاح في الصين إن "وكالة حكومية ذات صلة" طلبت منه تعليق وظيفة "نتائج البحث التنبؤية" في الصين لمدة 30 يوم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وذكر "بينغ" في بيان له أن "بينغ هو منصة بحث عالمية وتظل ملتزمة باحترام سيادة القانون وحق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات".ولم يحدد "بينغ" أسباب تعليق الوظيفة.وتعرضت شركات الإنترنت في الصين خلال العام الماضي لصدمة تنظيمية، فرضت قيودا جديدة على مجالات، بداية من المحتوى وحتى خصوصية العملاء.وقالت الحكومة الصينية أيضا إنها تريد منصات للترويج بشكل أكثر فاعلية للقيم الاشتراكية الأساسية.يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت شركة "مايكروسوفت" إنها ستغلق منصتها المهنية للتواصل الاجتماعي "لينكد إن" في الصين، مستشهدة بـ"بيئة تشغيل أكثر تحديا بشكل كبير ومتطلبات امتثال أكبر" في البلاد.
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مجتمع, منوعات

مايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني

20:52 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicمحرك البحث الصيني "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية
محرك البحث الصيني بينغ التابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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أعلن محرك البحث "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تعليقه وظيفة "نتائج البحث ‏التلقائية"، وذلك استجابة لطلب الحكومة الصينية.‏
وقال "بينغ" وهو محرك البحث الأجنبي الرئيسي الوحيد المتاح في الصين إن "وكالة حكومية ذات صلة" طلبت منه تعليق وظيفة "نتائج البحث التنبؤية" في الصين لمدة 30 يوم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وذكر "بينغ" في بيان له أن "بينغ هو منصة بحث عالمية وتظل ملتزمة باحترام سيادة القانون وحق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات".
ولم يحدد "بينغ" أسباب تعليق الوظيفة.
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وتعرضت شركات الإنترنت في الصين خلال العام الماضي لصدمة تنظيمية، فرضت قيودا جديدة على مجالات، بداية من المحتوى وحتى خصوصية العملاء.
وقالت الحكومة الصينية أيضا إنها تريد منصات للترويج بشكل أكثر فاعلية للقيم الاشتراكية الأساسية.
يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت شركة "مايكروسوفت" إنها ستغلق منصتها المهنية للتواصل الاجتماعي "لينكد إن" في الصين، مستشهدة بـ"بيئة تشغيل أكثر تحديا بشكل كبير ومتطلبات امتثال أكبر" في البلاد.
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