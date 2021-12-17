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محلل سياسي يؤكد عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها

محلل سياسي يؤكد عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها

أكد المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب عدم إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى ما أسماه "القفز على قوانين الانتخابات في قبول... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:00+0000

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2021-12-17T13:00+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وقال أبو عرقوب في حديثه لـ"راديو سبوتيك"، إن سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعود إلى "قبول السيد عبدالحميد الدبيبة والسيد سيف الإسلام القذافي".وأوضح أن "الدبيبة جاء نتيجة لعملية سياسية بقيادة البعثة الأممية من خلال ملتقى الحوار السياسي وكان من قواعدها عدم مشاركة السلطة التنفيذية في الانتخابات القادمة". وأضاف أنه "بالنسبة لسيف الإسلام القذافي فإن الولايات المتحدة والغرب يمانعون عودته من بوابة الانتخابات لأنهم يرون أن لديه فرص كبيرة في الفوز وإذا دخل السباق الانتخابي وفاز به فهذا يعني عودة النظام السابق وهو أمر مرفوض من القوى المسيطرة على الأرض ومرفوض من قوى لإقليمية ودولية". ولفت إلى أن "إصدار قرار التأجيل رسميا يرجع لمفوضية الانتخابات التي من المفترض أن تبعث رسالة بذلك إلى رئاسة البرلمان يخاطبهم فيها بعدم إمكانيتها إجراء الانتخابات بموعدها ومن ثم يصدر البرلمان قرارا بالنظر في تحديد موعد آخر أو فتح العملية الانتخابية من جديد". كان أبو بكر مردة عضو مفوضية الانتخابات الليبية قد قال في وقت سابق إنه أصبح من غير الممكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول. كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية الأسبوع الماضي أنها لن تعلن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين من بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلا بعد مباحثات قانونية مع القضاء والبرلمان. ويتبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية متنافسة الاتهامات إذ يتهم كل الآخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته الخاصة، بينما تصر القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر الجاري في بياناتها العلنية.

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