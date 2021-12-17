محمد بن سلمان يعطي إشارة البدء لمشروع ضخم باستثمارات 75 مليار ريال

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، خصصت قيمة الاستثمارات لتطوير 5.7 مليون متر مربع تطل على البحر الأحمر بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.وذكرت الوكالة أن المشروع يهدف لتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد السعودية تبلغ 47 مليار ريال بحلول عام 2030.ويهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.ومن المتوقع أن تسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.وسيضم المشروع أيضا مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام ولي العهد السعودي بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا للوكالة.وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.
ويهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.
ومن المتوقع أن تسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.
وسيضم المشروع أيضا مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.
ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام ولي العهد السعودي بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا للوكالة.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.