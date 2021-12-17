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https://arabic.sputniknews.com/20211217/محمد-بن-سلمان-يعطي-إشارة-البدء-لمشروع-ضخم-باستثمارات-75-مليار-ريال-1054270835.html
محمد بن سلمان يعطي إشارة البدء لمشروع ضخم باستثمارات 75 مليار ريال
محمد بن سلمان يعطي إشارة البدء لمشروع ضخم باستثمارات 75 مليار ريال
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال (19.99 مليار دولار). 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:14+0000
2021-12-17T13:14+0000
العالم العربي
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أخبار السعودية اليوم
جدة
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، خصصت قيمة الاستثمارات لتطوير 5.7 مليون متر مربع تطل على البحر الأحمر بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.وذكرت الوكالة أن المشروع يهدف لتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد السعودية تبلغ 47 مليار ريال بحلول عام 2030.ويهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.ومن المتوقع أن تسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.وسيضم المشروع أيضا مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام ولي العهد السعودي بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا للوكالة.وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, جدة

محمد بن سلمان يعطي إشارة البدء لمشروع ضخم باستثمارات 75 مليار ريال

13:14 GMT 17.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
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أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال (19.99 مليار دولار).
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، خصصت قيمة الاستثمارات لتطوير 5.7 مليون متر مربع تطل على البحر الأحمر بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وذكرت الوكالة أن المشروع يهدف لتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد السعودية تبلغ 47 مليار ريال بحلول عام 2030.
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ويهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، استاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.
ومن المتوقع أن تسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.
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وسيضم المشروع أيضا مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.
ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام ولي العهد السعودي بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقا للوكالة.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.
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