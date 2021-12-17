محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو

جاء ذلك بعد تسجيل صلاح هدفه في مرمى نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة البريميرليغ، وانتهت بفوز ليفربول 3-1.وقاد الهدف صلاح لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بحسب موقع "ليفربول إيكو".وكان فاردي ينفرد برقم مميز في المسابقة، لأنه يعد صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية على صعيد المساهمة في الأهداف بـ15 مباراة متتالية.وبتسجيل صلاح هدفه الوحيد أمس، أصبح النجم المصري صلاح يعادل رقم فاردي بالمساهمة في الأهداف مع ليفربول، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في 15 مباراة متتالية بالدورى الإنجليزى هذا الموسم.ونجح محمد صلاح في تعزيز صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.يشار إلى أن ليفربول يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، وذلك برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتى المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.
ونجح محمد صلاح في تعزيز صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.
يشار إلى أن ليفربول يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، وذلك برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتى المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.