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محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو
محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو
حطم اللاعب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس، رقما قياسيا جديدا، في الدوري الإنجليزي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T10:45+0000
2021-12-17T10:45+0000
محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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جاء ذلك بعد تسجيل صلاح هدفه في مرمى نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة البريميرليغ، وانتهت بفوز ليفربول 3-1.وقاد الهدف صلاح لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بحسب موقع "ليفربول إيكو".وكان فاردي ينفرد برقم مميز في المسابقة، لأنه يعد صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية على صعيد المساهمة في الأهداف بـ15 مباراة متتالية.وبتسجيل صلاح هدفه الوحيد أمس، أصبح النجم المصري صلاح يعادل رقم فاردي بالمساهمة في الأهداف مع ليفربول، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في 15 مباراة متتالية بالدورى الإنجليزى هذا الموسم.ونجح محمد صلاح في تعزيز صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.يشار إلى أن ليفربول يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، وذلك برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتى المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.
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محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو

10:45 GMT 17.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEفرحة المصري محمد صلاح بعد إحراز هاتريك لفريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد
فرحة المصري محمد صلاح بعد إحراز هاتريك لفريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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حطم اللاعب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس، رقما قياسيا جديدا، في الدوري الإنجليزي.
جاء ذلك بعد تسجيل صلاح هدفه في مرمى نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة البريميرليغ، وانتهت بفوز ليفربول 3-1.
وقاد الهدف صلاح لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بحسب موقع "ليفربول إيكو".
وكان فاردي ينفرد برقم مميز في المسابقة، لأنه يعد صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية على صعيد المساهمة في الأهداف بـ15 مباراة متتالية.
وبتسجيل صلاح هدفه الوحيد أمس، أصبح النجم المصري صلاح يعادل رقم فاردي بالمساهمة في الأهداف مع ليفربول، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في 15 مباراة متتالية بالدورى الإنجليزى هذا الموسم.
اللاعب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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ونجح محمد صلاح في تعزيز صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.
يشار إلى أن ليفربول يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، وذلك برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتى المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.
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