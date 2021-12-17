تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/مدرب-أرسنال-يطالب-منظمي-الدوري-الإنجليزي-بالشفافية-بخصوص-تفشي-كورونا-1054265888.html
مدرب أرسنال يطالب منظمي الدوري الإنجليزي بالشفافية بخصوص تفشي كورونا
مدرب أرسنال يطالب منظمي الدوري الإنجليزي بالشفافية بخصوص تفشي كورونا
دعا مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، منظمي الدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم مزيد من الوضوح بشأن المباريات التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:41+0000
2021-12-17T11:41+0000
أرسنال
الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048363860_0:185:2300:1479_1920x0_80_0_0_1dea0d36c2c03169600d1d2de5f12c14.jpg
وحسب مؤتمر صحفي عقده أرتيتا أكد أن الشفافية ضرورية للحفاظ على النزاهة، بعد تفشي الفيروس بين اللاعبين والأجهزة الفنية.وقال: "حسنًا.. من الناحية الصحية، آمل أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الجميع، لكن نحتاج إلى مزيد من الوضوح حول سبب عدم لعب هذه المباريات وما تحتاجه لعدم ممارسة لعبة حتى تتمكن من الحفاظ على العدالة".وأضاف الإسباني أن المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ الذي تمت تنحيته كقائد للنادي هذا الأسبوع بعد مخالفة تأديبية، لم يكن جاهزا للعب ضد فريق مارسيلو بيلسا.كما غاب اللاعب الدولي الغابون عن فوز منتصف الأسبوع بالدوري ضد هام يونايتد، وهو الانتصار الذي ساعد أرسنال على الانتقال إلى المراكز الأربعة الأولى ووضعه متقدماً بفارق 13 نقطة على ليدز يونايتد صاحب المركز 16.وقال "التطعيم مهم حقًا لمنع الإصابة بالمرض.. نعم ، نحاول القيام بالشيء الصحيح وهو أمر شخصي".وعن حالة فريقه قال: "نحن بخير، ننتظر المزيد من الاختبارات التي سنجريها بعد ظهر اليوم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، والانتظار ونرى".يشار إلى أن خمس مباريات تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي، والتي كان من المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تفشي كورونا، في مختلف الأندية ومع ذلك، فمن المقرر أن تكتمل مباراة أرسنال وليدز يونايتد يوم السبت المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/كورونا-يضرب-بعنف-الدوري-الإنجليزي-وتأجيل-متتال-للمبارايات-ماذا-يحدث؟-1054250246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048363860_42:0:2259:1663_1920x0_80_0_0_22668bd8dfe4cb19334058450192b50b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أرسنال, الدوري الإنجليزي

مدرب أرسنال يطالب منظمي الدوري الإنجليزي بالشفافية بخصوص تفشي كورونا

11:41 GMT 17.12.2021
© REUTERS / NICK POTTSالمدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا
المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / NICK POTTS
تابعنا عبر
دعا مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، منظمي الدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم مزيد من الوضوح بشأن المباريات التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحسب مؤتمر صحفي عقده أرتيتا أكد أن الشفافية ضرورية للحفاظ على النزاهة، بعد تفشي الفيروس بين اللاعبين والأجهزة الفنية.
تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟
أمس, 21:02 GMT
وقال: "حسنًا.. من الناحية الصحية، آمل أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الجميع، لكن نحتاج إلى مزيد من الوضوح حول سبب عدم لعب هذه المباريات وما تحتاجه لعدم ممارسة لعبة حتى تتمكن من الحفاظ على العدالة".
وأضاف الإسباني أن المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ الذي تمت تنحيته كقائد للنادي هذا الأسبوع بعد مخالفة تأديبية، لم يكن جاهزا للعب ضد فريق مارسيلو بيلسا.
كما غاب اللاعب الدولي الغابون عن فوز منتصف الأسبوع بالدوري ضد هام يونايتد، وهو الانتصار الذي ساعد أرسنال على الانتقال إلى المراكز الأربعة الأولى ووضعه متقدماً بفارق 13 نقطة على ليدز يونايتد صاحب المركز 16.
وشدد أرتيتا أيضًا على أهمية التطعيم ضد كورونا، وقال إنه لا توجد حالات إيجابية في معسكر أرسنال لكن الوضع يتغير كل يوم، حسب تعبيره.
وقال "التطعيم مهم حقًا لمنع الإصابة بالمرض.. نعم ، نحاول القيام بالشيء الصحيح وهو أمر شخصي".
وعن حالة فريقه قال: "نحن بخير، ننتظر المزيد من الاختبارات التي سنجريها بعد ظهر اليوم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، والانتظار ونرى".
يشار إلى أن خمس مباريات تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي، والتي كان من المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تفشي كورونا، في مختلف الأندية ومع ذلك، فمن المقرر أن تكتمل مباراة أرسنال وليدز يونايتد يوم السبت المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:01 GMTالأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد
12:00 GMTالمشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا... فيديو
11:45 GMTموسكو تقترح على واشنطن الاتفاق على مبدأ عدم نشوب حرب نووية
11:43 GMTمصر... رسائل إلى المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا... فيديو
11:41 GMTمدرب أرسنال يطالب منظمي الدوري الإنجليزي بالشفافية بخصوص تفشي كورونا
11:36 GMTقناة عبرية: أمريكا ترفض للمرة الرابعة طلبا إسرائيليا.. بشكل نهائي
11:26 GMTإنقاذ ماعزين علقت قرونهما في شجرة... فيديو
11:23 GMTزعيم كوريا الشمالية وشعبه يحيون بالدموع ذكرى رحيل الوالد الحزينة... فيديو
11:18 GMTطالبان تطالب الأمم المتحدة بإعطاء حكومتها الحق في اختيار ممثل أفغانستان لدى المنظمة
11:10 GMTباكستان: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الوزاري لا يشمل الاعتراف بحكومة طالبان
11:04 GMTالخارجية الأمريكية: 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل تهديدا أمنيا
10:54 GMTضبط كمية ضخمة من المخدرات في معمل سري تحت الأرض شرقي موسكو
10:54 GMTقرار يهدد بإلغاء أحد أكبر الاتفاقات الناجمة عن تطبيع الإمارات مع إسرائيل
10:51 GMTدولة عربية تعلن وصول نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 3% فقط من مواطنيها
10:50 GMTانفجار قارب في خليج عمان كان ينقل مخدرات بـ 14 مليون دولار والبحرية الأمريكية تتدخل.. فيديو
10:45 GMTمحمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو
10:23 GMTالأمم المتحدة: كل أطراف الصراع الإثيوبي تنتهك حقوق الإنسان وهناك آلاف محتجزون
10:22 GMTروسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أكتوبر
10:19 GMTالأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي يهدد رئيسة الحكومة بخطوة دولية
10:18 GMTالقوانين العربية.. نصوص معطلة وأخرى مظلومة وثالثة لم يحن موعد قطافها بعد