مدرب أرسنال يطالب منظمي الدوري الإنجليزي بالشفافية بخصوص تفشي كورونا

وحسب مؤتمر صحفي عقده أرتيتا أكد أن الشفافية ضرورية للحفاظ على النزاهة، بعد تفشي الفيروس بين اللاعبين والأجهزة الفنية.وقال: "حسنًا.. من الناحية الصحية، آمل أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الجميع، لكن نحتاج إلى مزيد من الوضوح حول سبب عدم لعب هذه المباريات وما تحتاجه لعدم ممارسة لعبة حتى تتمكن من الحفاظ على العدالة".وأضاف الإسباني أن المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ الذي تمت تنحيته كقائد للنادي هذا الأسبوع بعد مخالفة تأديبية، لم يكن جاهزا للعب ضد فريق مارسيلو بيلسا.كما غاب اللاعب الدولي الغابون عن فوز منتصف الأسبوع بالدوري ضد هام يونايتد، وهو الانتصار الذي ساعد أرسنال على الانتقال إلى المراكز الأربعة الأولى ووضعه متقدماً بفارق 13 نقطة على ليدز يونايتد صاحب المركز 16.وقال "التطعيم مهم حقًا لمنع الإصابة بالمرض.. نعم ، نحاول القيام بالشيء الصحيح وهو أمر شخصي".وعن حالة فريقه قال: "نحن بخير، ننتظر المزيد من الاختبارات التي سنجريها بعد ظهر اليوم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، والانتظار ونرى".يشار إلى أن خمس مباريات تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي، والتي كان من المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تفشي كورونا، في مختلف الأندية ومع ذلك، فمن المقرر أن تكتمل مباراة أرسنال وليدز يونايتد يوم السبت المقبل.
وقال: "حسنًا.. من الناحية الصحية، آمل أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الجميع، لكن نحتاج إلى مزيد من الوضوح حول سبب عدم لعب هذه المباريات وما تحتاجه لعدم ممارسة لعبة حتى تتمكن من الحفاظ على العدالة".
وأضاف الإسباني أن المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ الذي تمت تنحيته كقائد للنادي هذا الأسبوع بعد مخالفة تأديبية، لم يكن جاهزا للعب ضد فريق مارسيلو بيلسا.
كما غاب اللاعب الدولي الغابون عن فوز منتصف الأسبوع بالدوري ضد هام يونايتد، وهو الانتصار الذي ساعد أرسنال على الانتقال إلى المراكز الأربعة الأولى ووضعه متقدماً بفارق 13 نقطة على ليدز يونايتد صاحب المركز 16.
وشدد أرتيتا أيضًا على أهمية التطعيم ضد كورونا، وقال إنه لا توجد حالات إيجابية في معسكر أرسنال لكن الوضع يتغير كل يوم، حسب تعبيره.
وقال "التطعيم مهم حقًا لمنع الإصابة بالمرض.. نعم ، نحاول القيام بالشيء الصحيح وهو أمر شخصي".
وعن حالة فريقه قال: "نحن بخير، ننتظر المزيد من الاختبارات التي سنجريها بعد ظهر اليوم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، والانتظار ونرى".
يشار إلى أن خمس مباريات تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي، والتي كان من المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تفشي كورونا، في مختلف الأندية ومع ذلك، فمن المقرر أن تكتمل مباراة أرسنال وليدز يونايتد يوم السبت المقبل.