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https://arabic.sputniknews.com/20211217/مركز-غامالي-سبوتنيك---v-يظهر-نشاطا-مرتفعا-ضد-أوميكرون-1054269313.html
مركز غامالي: "سبوتنيك - V" يظهر نشاطا مرتفعا ضد "أوميكرون"
مركز غامالي: "سبوتنيك - V" يظهر نشاطا مرتفعا ضد "أوميكرون"
قال ألكسندر غينزبرغ، مدير مركز أبحاث غامالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" حماية كاملة ضد سلالة أوميكرون. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:04+0000
2021-12-17T13:39+0000
روسيا
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وأضاف: "الاستنتاج الرئيسي هو أنه بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بستة أشهر، يقترح إعادة التطعيم بجرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت". مما سيؤمن حماية كاملة ضد سلالة أوميكرون".يُذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.وظهر متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا، التي مع إعلانها عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس، بادر عدد كبير من بلدان العالم بحظر السفر من وإلى بعض دول القارة السمراء وعلى رأسها جنوب أفريقيا نفسها، خوفا من انتقال السلالة المتحورة الجديدة إلى أراضيها.ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد من كورونا أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/مركز-أبحاث-غامالي-يؤكد-فعالية-لقاحيه-سبوتنيك-v-ولايت-ضد-متحور-أوميكرون-1053392046.html
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روسيا

مركز غامالي: "سبوتنيك - V" يظهر نشاطا مرتفعا ضد "أوميكرون"

13:04 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 13:39 GMT 17.12.2021)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في تولا، لقاح "سبوتنيك V" روسيا 19 يونيو 2021
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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قال ألكسندر غينزبرغ، مدير مركز أبحاث غامالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" حماية كاملة ضد سلالة أوميكرون.
وأضاف: "الاستنتاج الرئيسي هو أنه بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بستة أشهر، يقترح إعادة التطعيم بجرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت". مما سيؤمن حماية كاملة ضد سلالة أوميكرون".
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للقاحات "سبوتنيك": ""سبوتنيك V" يظهر استجابة قوية مضادة لمتحور "أوميكرون"، كما أن تعزيز اللقاح بجرعة من لقاح "سبوتنيك لايت"، يعطي نتائج أفضل بـ 3-7 مرات أفضل من اللقاحات الأخرى. من المتوقع أن تكون فعالية "سبوتنيك لايت" ضد متحور "أوميكرون" حوالي 80% بعد 2-3 أشهر من التطعيم".
يُذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطراً من السلالات السابقة.
وظهر متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا، التي مع إعلانها عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس، بادر عدد كبير من بلدان العالم بحظر السفر من وإلى بعض دول القارة السمراء وعلى رأسها جنوب أفريقيا نفسها، خوفا من انتقال السلالة المتحورة الجديدة إلى أراضيها.
ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد من كورونا أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
29 نوفمبر, 15:13 GMT
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