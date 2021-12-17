https://arabic.sputniknews.com/20211217/مسؤول-ليبي-لا-يمكن-إجراء-الانتخابات-في-موعدها-والبيئة-الإسرائيلية-تعرقل-اتفاق-نفط-مع-الإمارات-1054271005.html

مسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات

مسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات

أكد عضو بمفوضية الانتخابات الليبية أنه من غير الممكن أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر كانون الأول الجاري. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:17+0000

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عالم سبوتنيك

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مسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات مسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات

عضو بمفوضية الانتخابات الليبية يقول لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدهاقال أبو بكر مردة عضو مفوضية الانتخابات الليبية إنه أصبح من غير الممكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كانون الأول.وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد قالت الأسبوع الماضي إنها لن تعلن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين من بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلا بعد مباحثات قانونية مع القضاء والبرلمان.من جهته شدد المحلل السياسي الليبي، أحمد أبو عرقوب، على عدم إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى ما أسماه "القفز على قوانين الانتخابات في قبول بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم القوانين".وقال إن سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعود إلى "قبول السيد عبد الحميد الدبيبة والسيد سيف الإسلام القذافي"، موضحا أن الدبيبة: "جاء نتيجة لعملية سياسية بقيادة البعثة الأممية من خلال ملتقى الحوار السياسي وكان من قواعدها عدم مشاركة السلطة التنفيذية في الانتخابات القادمة .ولفت إلى أن "إصدار قرار التأجيل رسميا يرجع لمفوضية الانتخابات التي من المفترض أن تبعث رسالة بذلك إلى رئاسة البرلمان يخاطبهم فيها بعدم إمكانيتها إجراء الانتخابات بموعدها ومن ثم يصدر البرلمان قرارا بالنظر في تحديد موعد آخر أو فتح العملية الانتخابية من جديد".وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاقا بشأن خط أنابيب نفط مع شركاء من الإماراتقالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إنها لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر وفق ما كان مزمعا بموجب اتفاق مع شركاء من الإمارات لنقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل.ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.وبينما رفضت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات، كان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق بسبب مخاوف بيئية ايضا.وتابع: وقد نقل الإسرائيليون صورةً بأن هناك بدائل أخرى يمكن التطرق إليها في هذا التوقيت، كما أن هناك مشروعات أخرى ستطرحها وزارة البيئة الإسرائيلية منها إنشاء محطة تسيير في حيفا وقد تم الاعتراض عليها أيضاً، لذلك من المتوقع أن يكون هناك تجاذبات في الفترة المقبلة بين أطرافٍ أخرى، فهناك خطة لتطوير منظومة التعاون البيئي وتنفيذ بعض البروتوكولات".وزير الزراعة المصري يقول لسبوتنيك إن التعاون بين موسكو والقاهرة يزداد تميزا في كل المجالاتفي لقاء خاص مع سبوتنيك قال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن العلاقات بين القاهرة وموسكو متميزة على كافة المجالات، وأن المجال الزراعي يشهد تطورا على مستوى التعاون وتبادل الخبرات.وأكد الوزير أن العلاقات المصرية- الروسية تاريخية منذ قديم الزمن وهي متميزة على مدار التاريخ في كافة المجالات.وبشأن القطاع الزراعي، قال الوزير إن هناك علاقات وثيقة مع الجانب الروسي، خاصة أن الميزان التجاري يعبر عن مستوى العلاقات بين البلدين.كما أجاب الوزير عن العديد من الأسئلة المرتبطة بالتوسعات الزراعية في مصر واستضافة قمة المناخ 2022، وزيادة الصادارات المصرية...واليكم جزء من حديث الوزير الذي تجدونه كاملا على موقع سبوتنيك ..للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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