مسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات
مسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات
أكد عضو بمفوضية الانتخابات الليبية أنه من غير الممكن أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر كانون الأول الجاري.
عضو بمفوضية الانتخابات الليبية يقول لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها
قال أبو بكر مردة عضو مفوضية الانتخابات الليبية إنه أصبح من غير الممكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كانون الأول.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد قالت الأسبوع الماضي إنها لن تعلن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين من بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلا بعد مباحثات قانونية مع القضاء والبرلمان.
وفيما يتبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية الاتهامات إذ يتهم كل الآخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته الخاصة، أصرت القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر كانون الأول في بياناتها العلنية.
من جهته شدد المحلل السياسي الليبي، أحمد أبو عرقوب، على عدم إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى ما أسماه "القفز على قوانين الانتخابات في قبول بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم القوانين".
وقال إن سبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعود إلى "قبول السيد عبد الحميد الدبيبة والسيد سيف الإسلام القذافي"، موضحا أن الدبيبة: "جاء نتيجة لعملية سياسية بقيادة البعثة الأممية من خلال ملتقى الحوار السياسي وكان من قواعدها عدم مشاركة السلطة التنفيذية في الانتخابات القادمة .
وأضاف: "بالنسبة لسيف الإسلام القذافي فإن الولايات المتحدة والغرب يمانعون عودته من بوابة الانتخابات لأنهم يرون أن لديه فرص كبيرة في الفوز وإذا دخل السباق الانتخابي وفاز به فهذا يعني عودة النظام السابق وهو أمر مرفوض من القوى المسيطرة على الأرض ومرفوض من قوى إقليمية ودولية".
ولفت إلى أن "إصدار قرار التأجيل رسميا يرجع لمفوضية الانتخابات التي من المفترض أن تبعث رسالة بذلك إلى رئاسة البرلمان يخاطبهم فيها بعدم إمكانيتها إجراء الانتخابات بموعدها ومن ثم يصدر البرلمان قرارا بالنظر في تحديد موعد آخر أو فتح العملية الانتخابية من جديد".
وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاقا بشأن خط أنابيب نفط مع شركاء من الإمارات
قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إنها لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر وفق ما كان مزمعا بموجب اتفاق مع شركاء من الإمارات لنقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل.
ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وردا على الالتماس المقدم للمحكمة العليا قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها.
وبينما رفضت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات، كان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق بسبب مخاوف بيئية ايضا.
وتعليقا على الموضوع قال أستاذ العلاقات الدولية د/ طارق فهمي لـ "سبوتنيك": "إن هذا لن يؤثر على العلاقات الإسرائيلية الإماراتية ولكن بطبيعة الحال هذا أمر سائد في إسرائيل وقد نُشر في الإعلام الإسرائيلي، حيث مضى على هذا الأمر أكثر من 60 يوماً وكان هناك تجاذباً بين الأطراف المختلفة، وتمت مناقشته بصورة مباشرة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" في أبو ظبي.
وتابع: وقد نقل الإسرائيليون صورةً بأن هناك بدائل أخرى يمكن التطرق إليها في هذا التوقيت، كما أن هناك مشروعات أخرى ستطرحها وزارة البيئة الإسرائيلية منها إنشاء محطة تسيير في حيفا وقد تم الاعتراض عليها أيضاً، لذلك من المتوقع أن يكون هناك تجاذبات في الفترة المقبلة بين أطرافٍ أخرى، فهناك خطة لتطوير منظومة التعاون البيئي وتنفيذ بعض البروتوكولات".
وزير الزراعة المصري يقول لسبوتنيك إن التعاون بين موسكو والقاهرة يزداد تميزا في كل المجالات
في لقاء خاص مع سبوتنيك قال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن العلاقات بين القاهرة وموسكو متميزة على كافة المجالات، وأن المجال الزراعي يشهد تطورا على مستوى التعاون وتبادل الخبرات.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية- الروسية تاريخية منذ قديم الزمن وهي متميزة على مدار التاريخ في كافة المجالات.
وتميزت العلاقات في الفترة الأخيرة بالتنسيق الكامل بين مصر وروسيا في كل القضايا والمحاور ذات الاهتمام المشترك .
وبشأن القطاع الزراعي، قال الوزير إن هناك علاقات وثيقة مع الجانب الروسي، خاصة أن الميزان التجاري يعبر عن مستوى العلاقات بين البلدين.
مشيرا إلى أن مصر تستورد القمح من روسيا، والأخشاب وعباد الشمس ومحاصيل أخرى كما تصدر الموالح والبطاطس، وبعض المحاصيل الأخرى.
كما أجاب الوزير عن العديد من الأسئلة المرتبطة بالتوسعات الزراعية في مصر واستضافة قمة المناخ 2022، وزيادة الصادارات المصرية...واليكم جزء من حديث الوزير الذي تجدونه كاملا على موقع سبوتنيك ..
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