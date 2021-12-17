https://arabic.sputniknews.com/20211217/مساعد-الرئيس-الإيراني-يكشف-عن-ثورة-استثنائية-في-بلاده-1054255061.html

مساعد الرئيس الإيراني يكشف عن "ثورة" استثنائية في بلاده

مساعد الرئيس الإيراني يكشف عن "ثورة" استثنائية في بلاده

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، أن أعداء بلاده يشعرون بالقلق من التقدم الاقتصادي الإيراني. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T06:35+0000

2021-12-17T06:35+0000

2021-12-17T06:35+0000

عالم

إيران

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات رضائي جاءت خلال اجتماع فريق العمل الاقتصادي لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، والتي ذكر خلاله أن هذه المنطقة لها مستقبل مشرق جدا، وستكون من أفضل المناطق الإيرانية إشراقا.وذكر رضائي أن ميناء جابهار في هذه المنطقة سيصبح أكثر مناطق إيران قوة من حيث الاقتصاد في المستقبل، سواء من ناحية المشاريع أو الدور الذي ستلعبه في مستقبل الاقتصاد الوطني الإيراني، وهو ما يبث الخوف في قلوب المنافسين والأعداء لبلاده، مؤكدا أنهم يشعرون بالهلع الشديد من ربط هذه المنطقة بشمال البلاد، وقوة الاقتصاد الإيراني الذي تزداد يوما تلو الآخر.وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، إنه فور تنفيذ المرحلة الثانية من مرفأ "الشهيد بهشتي" في منطقة جابهار سيصبح من المرافئ المهمة على سواحل المحيط الهندي، سيكون بإمكان السفن التجارية العابرة للبحار والمحيطات أن تفريغ أو شحن حمولتها من خلاله.وكشف محسن رضائي عن حركة ثورية استثنائية في مجال الاقتصاد الإيراني، عن طريق ربط بلاده بين جنوب وشمال إيران، عن طريق السكك الحديدية، ومن المحيط الهندي إلى القوقاز وأوروبا الشرقية، فضلا عن اكتمال بعض المشاريع في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكل معه انتصارا اقتصاديا للبلاد، ليوجه صفعة قوية في وجوه من فرضوا الحصار على إيران بلا منطق.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/صحيفة-إيران-تراهن-على-قوة-اقتصادها-لتحمل-العقوبات-الاقتصادية-1053806561.html

إيران

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عالم, إيران