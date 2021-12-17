مقتدى الصدر: التجربة المصرية بقيادة السيسي هو ما يحتاجه العراق من مصر وليس الحفلات الراقصة

وقال الصدر في بيان مساء الخميس، إن "التجربة المصرية الجديدة هي ما يجب استيرادها لعراقنا الحبيب".وتابع "بعد أن كانت مصر تحت الأنقاض، تحاول الآن كفكفة جراحها وأعمار ما اندثر منها بخطط مدروسة ومنظمة وبرقابة صارمة وخطة أمنية تحاول من خلالها إبعاد شبح الإرهاب والتطرف وإعطاء الجيش المصري دوره الفاعل في ذلك".وواصل قائلا "أما أن نحاول استيراد الحفلات الراقصة التي لا تتوافق مع ديننا وعقيدتنا واعرافنا المجتمعية في عراقنا الحبيب فهذا الأمر بعيد كل البعد عن التعاطي بعقلانية وبعيدة عن الواقع عن حب الوطن".وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أثار تفاعلا واسعا بعد إقامته حفلا في العراق، الأسبوع الماضي، حيث حضر الحفل متابعوه الذين احتفوا بأغانيه وفعالياته، فيما تخلل الحفل بعض المشاهد التي لاقت انتقادات حادة، دفعته للرد عليها عبر حسابه بـ"إنستغرام.فيما تردد أن تكلفة الحفل بلغت 3 ملايين دولار أمريكي.
قال زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إن التجربة المصرية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي هو ما يحتاجه العراق من مصر، منتقدا ما وصفه استيراد الحفلات الراقصة منها والتي لا تتوافق مع الدين والأعراف والعادات الاجتماعية العراقية.
وقال الصدر في بيان مساء الخميس، إن "التجربة المصرية الجديدة هي ما يجب استيرادها لعراقنا الحبيب".
وأضاف "أعني بذلك الحملة الخدمية والإعمار الذي بدأ بالتطور تدريجيا في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال بعض المتبينات والأفكار التي أوعز بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وتابع "بعد أن كانت مصر تحت الأنقاض، تحاول الآن كفكفة جراحها وأعمار ما اندثر منها بخطط مدروسة ومنظمة وبرقابة صارمة وخطة أمنية تحاول من خلالها إبعاد شبح الإرهاب والتطرف وإعطاء الجيش المصري دوره الفاعل في ذلك".
وواصل قائلا "أما أن نحاول استيراد الحفلات الراقصة التي لا تتوافق مع ديننا وعقيدتنا واعرافنا المجتمعية في عراقنا الحبيب فهذا الأمر بعيد كل البعد عن التعاطي بعقلانية وبعيدة عن الواقع عن حب الوطن".
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أثار تفاعلا واسعا بعد إقامته حفلا في العراق، الأسبوع الماضي، حيث حضر الحفل متابعوه الذين احتفوا بأغانيه وفعالياته، فيما تخلل الحفل بعض المشاهد التي لاقت انتقادات حادة، دفعته للرد عليها عبر حسابه بـ"إنستغرام.
فيما تردد أن تكلفة الحفل بلغت 3 ملايين دولار أمريكي.