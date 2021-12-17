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https://arabic.sputniknews.com/20211217/مواطن-خدع-دولة-ظل-يتلقى-آلاف-الدولارات-بحجة-أنه-أعمى-ثم-كشفه-غباؤه-1054278082.html
مواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه
مواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه
ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل ادعى أنه أعمى وظل يتلقّى مساعدات مالية منذ عام 2008 من الدولة، حتى بلغ ما تلقاه نحو 191 ألف دولار. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T16:38+0000
2021-12-17T16:38+0000
مجتمع
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وانتبهت الشرطة المالية الإيطالية للأمر بعد أن جدّد مدّعي العمى المقيم في باليرمو بصقلية هذا رخصة قيادته العام 2018، وفاجأته الشرطة بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة ويتأمّل واجهات المحال في سوق مزدحمة، ويعلّم ابنته ركوب الدراجة.وأفادت صحيفة "باليرمو توداي" أنّ الرجل (40 عاماً) كان يتجوّل عبر الـ"سكوتر" من دون تأمين، موضحة أنه ملقب بـ"برلوسكوني" نسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بعمليات احتيال ضريبي.وكان الرجل معروفا لدى الشرطة، بعد أن حُكم عليه عام 2020 بالسجن لنحو 15 عاما بسبب انتمائه إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين.ورغم أنّه صاحب مرآب، كان المشتبه به يتقاضى الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/صحيفة-تكشف-عن-عمليات-تلقيح-احتيالية-لمواطن-للحصول-على-مكافآت-مالية-1053839083.html
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مجتمع, منوعات

مواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه

16:38 GMT 17.12.2021
© Depositphotos / Andrey Popovرجل أعمى
رجل أعمى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل ادعى أنه أعمى وظل يتلقّى مساعدات مالية منذ عام 2008 من الدولة، حتى بلغ ما تلقاه نحو 191 ألف دولار.
وانتبهت الشرطة المالية الإيطالية للأمر بعد أن جدّد مدّعي العمى المقيم في باليرمو بصقلية هذا رخصة قيادته العام 2018، وفاجأته الشرطة بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة ويتأمّل واجهات المحال في سوق مزدحمة، ويعلّم ابنته ركوب الدراجة.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
صحيفة تكشف عن عمليات تلقيح احتيالية لمواطن للحصول على مكافآت مالية
12 ديسمبر, 09:55 GMT
وأفادت صحيفة "باليرمو توداي" أنّ الرجل (40 عاماً) كان يتجوّل عبر الـ"سكوتر" من دون تأمين، موضحة أنه ملقب بـ"برلوسكوني" نسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بعمليات احتيال ضريبي.
وكان الرجل معروفا لدى الشرطة، بعد أن حُكم عليه عام 2020 بالسجن لنحو 15 عاما بسبب انتمائه إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين.
ورغم أنّه صاحب مرآب، كان المشتبه به يتقاضى الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.
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