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https://arabic.sputniknews.com/20211217/موسيماني-يحسم-أمر-مشاركة-كهربا-في-السوبر-الأفريقي-1054269673.html
موسيماني يحسم أمر مشاركة كهربا في السوبر الأفريقي
موسيماني يحسم أمر مشاركة كهربا في السوبر الأفريقي
حسم المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، مسألة مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق في مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء المغربي... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:06+0000
2021-12-17T13:08+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن موسيماني قرر ضم كهربا إلى قائمة الفريق الأول المتوجه إلي الدوحه لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء.وظهر كهربا في قائمة الأهلي التي أعلن عنها مؤخرا بعد غيابه خلال الفترة الماضية من المشاركة مع الفريق بسبب استبعاد موسيماني له، وضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.وجاءت القائمة كالآتي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.يذكر أن الأهلي المصري كان قد خاص مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.
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مجتمع, رياضة

موسيماني يحسم أمر مشاركة كهربا في السوبر الأفريقي

13:06 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 13:08 GMT 17.12.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHهدف فوز منتخب مصر على المغرب
هدف فوز منتخب مصر على المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حسم المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، مسألة مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق في مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء المغربي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.
وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن موسيماني قرر ضم كهربا إلى قائمة الفريق الأول المتوجه إلي الدوحه لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء.
وظهر كهربا في قائمة الأهلي التي أعلن عنها مؤخرا بعد غيابه خلال الفترة الماضية من المشاركة مع الفريق بسبب استبعاد موسيماني له، وضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.
وجاءت القائمة كالآتي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.
يذكر أن الأهلي المصري كان قد خاص مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.
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