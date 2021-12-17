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https://arabic.sputniknews.com/20211217/نتنياهو-يخضع-للحجر-الصحي-بعد-مخالطته-مصاب-بكورونا-في-الكنيست-1054282953.html
نتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست
نتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست
طُلب من زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الخضوع للحجر الصحي، بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:39+0000
2021-12-17T20:39+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الكنيست
بيني غانتس
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن نتنياهو تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست أمس الأول (الأربعاء)، قبل أن تتأكد اليوم إصابة مدرب كان قربه بكورونا.وقال حزب الليكود برئاسة نتنياهو إن "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفق الضوابط وينتظر نتائج الاختبارات".وأمس الخميس، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية 21 من موظفي الكنيست، إضافة إلى النائب مئير بوروش بالخضوع للحجر الصحي، بعدما تم تشخيص إصابة أحد حراس الكنيست بمتغير أوميكرون.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للحجر الصحي بعدما اتضح إصابة أحد مرافقيه خلال زيارته للإمارات بكورونا.كما دخل وزير الدفاع بيني غانتس الحجر، بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص كان على طائرته لدى عودته من واشنطن بالفيروس.
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نفتالي بينيت, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الكنيست, بيني غانتس, فيروس كورونا, أوميكرون

نتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست

20:39 GMT 17.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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طُلب من زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الخضوع للحجر الصحي، بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن نتنياهو تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست أمس الأول (الأربعاء)، قبل أن تتأكد اليوم إصابة مدرب كان قربه بكورونا.
وقال حزب الليكود برئاسة نتنياهو إن "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفق الضوابط وينتظر نتائج الاختبارات".
وأمس الخميس، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية 21 من موظفي الكنيست، إضافة إلى النائب مئير بوروش بالخضوع للحجر الصحي، بعدما تم تشخيص إصابة أحد حراس الكنيست بمتغير أوميكرون.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للحجر الصحي بعدما اتضح إصابة أحد مرافقيه خلال زيارته للإمارات بكورونا.
كما دخل وزير الدفاع بيني غانتس الحجر، بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص كان على طائرته لدى عودته من واشنطن بالفيروس.
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