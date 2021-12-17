هنية: قرارات ترامب بشأن القدس تحت أقدامنا ونمزقها بصواريخنا

ولم يكتف هنية بذلك، بل صرح بأن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وصفقة القرن ستمزقه حركة حماس بصواريخها وبنادقها وهتافات الفلسطينيين، بل و"بالرباط في القدس والأقصى".وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات إسماعيل هنية جاءت خلال مشاركته في المؤتمر الأكاديمي الدولي الحادي والعشرين لدراسات بيت المقدس في إسطنبول، عبر تطبيق "زووم"، والذي أكد عبره أن القدس تشكّل محور الصراع الشامل مع إسرائيل، وعنوان وحدة وتوحيد الأمة.ونقلت الوكالة على لسان هنية أن "المقاومة الشاملة هي طريق التحرير، وبتنا اليوم نقترب من حسم الصراع"، مشيرا إلى "أربعة نقاط تشكّل الإطار المعرفي في سياق الصراع مع إسرائيل وحماية المقدسات، وهي التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية أمة وليس شعب".وأضاف هنية إلى هذه النقطة، ضرورة ترسيخ الوعي بأن "العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والقدس هي محور الصراع، إلى جانب تعزيز المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتحرير".وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الشعب الفلسطيني الذي فجّر الثورة تلو الثورة، والانتفاضة تلو الانتفاضة، لهو قادر على الاستمرار والصمود حتى النصر والتحرير"، داعيا إلى "ضرورة وضع خطة إعلامية مضادة لمواجهة الاستراتيجيات الإعلامية، التي تعمل على تزييف الوعي وتغيير الحقائق وحرفها عن الحقيقة".
ونقلت الوكالة على لسان هنية أن "المقاومة الشاملة هي طريق التحرير، وبتنا اليوم نقترب من حسم الصراع"، مشيرا إلى "أربعة نقاط تشكّل الإطار المعرفي في سياق الصراع مع إسرائيل وحماية المقدسات، وهي التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية أمة وليس شعب".
وأضاف هنية إلى هذه النقطة، ضرورة ترسيخ الوعي بأن "العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والقدس هي محور الصراع، إلى جانب تعزيز المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتحرير".
وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الشعب الفلسطيني الذي فجّر الثورة تلو الثورة، والانتفاضة تلو الانتفاضة، لهو قادر على الاستمرار والصمود حتى النصر والتحرير"، داعيا إلى "ضرورة وضع خطة إعلامية مضادة لمواجهة الاستراتيجيات الإعلامية، التي تعمل على تزييف الوعي وتغيير الحقائق وحرفها عن الحقيقة".