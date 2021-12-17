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https://arabic.sputniknews.com/20211217/هنية-قرارات-ترامب-بشأن-القدس-تحت-أقدامنا-ونمزقها-بصواريخنا-1054271903.html
هنية: قرارات ترامب بشأن القدس تحت أقدامنا ونمزقها بصواريخنا
هنية: قرارات ترامب بشأن القدس تحت أقدامنا ونمزقها بصواريخنا
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن صفقة القرن والإعلان الأمريكي القاضي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني قرارٌ تحت أقدامنا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:40+0000
2021-12-17T13:40+0000
فلسطين
حماس
ترامب
إسرائيل
صفقة القرن
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ولم يكتف هنية بذلك، بل صرح بأن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وصفقة القرن ستمزقه حركة حماس بصواريخها وبنادقها وهتافات الفلسطينيين، بل و"بالرباط في القدس والأقصى".وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات إسماعيل هنية جاءت خلال مشاركته في المؤتمر الأكاديمي الدولي الحادي والعشرين لدراسات بيت المقدس في إسطنبول، عبر تطبيق "زووم"، والذي أكد عبره أن القدس تشكّل محور الصراع الشامل مع إسرائيل، وعنوان وحدة وتوحيد الأمة.ونقلت الوكالة على لسان هنية أن "المقاومة الشاملة هي طريق التحرير، وبتنا اليوم نقترب من حسم الصراع"، مشيرا إلى "أربعة نقاط تشكّل الإطار المعرفي في سياق الصراع مع إسرائيل وحماية المقدسات، وهي التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية أمة وليس شعب".وأضاف هنية إلى هذه النقطة، ضرورة ترسيخ الوعي بأن "العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والقدس هي محور الصراع، إلى جانب تعزيز المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتحرير".وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الشعب الفلسطيني الذي فجّر الثورة تلو الثورة، والانتفاضة تلو الانتفاضة، لهو قادر على الاستمرار والصمود حتى النصر والتحرير"، داعيا إلى "ضرورة وضع خطة إعلامية مضادة لمواجهة الاستراتيجيات الإعلامية، التي تعمل على تزييف الوعي وتغيير الحقائق وحرفها عن الحقيقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/هنية-لن-يرى-4-أسرى-إسرائيليين-الشمس-حتى-يتحرر-أسرانا---1053552570.html
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فلسطين, حماس, ترامب, إسرائيل, صفقة القرن

هنية: قرارات ترامب بشأن القدس تحت أقدامنا ونمزقها بصواريخنا

13:40 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Mohammed Salemرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن صفقة القرن والإعلان الأمريكي القاضي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني قرارٌ تحت أقدامنا.
ولم يكتف هنية بذلك، بل صرح بأن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وصفقة القرن ستمزقه حركة حماس بصواريخها وبنادقها وهتافات الفلسطينيين، بل و"بالرباط في القدس والأقصى".
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
هنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا
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وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات إسماعيل هنية جاءت خلال مشاركته في المؤتمر الأكاديمي الدولي الحادي والعشرين لدراسات بيت المقدس في إسطنبول، عبر تطبيق "زووم"، والذي أكد عبره أن القدس تشكّل محور الصراع الشامل مع إسرائيل، وعنوان وحدة وتوحيد الأمة.
ونقلت الوكالة على لسان هنية أن "المقاومة الشاملة هي طريق التحرير، وبتنا اليوم نقترب من حسم الصراع"، مشيرا إلى "أربعة نقاط تشكّل الإطار المعرفي في سياق الصراع مع إسرائيل وحماية المقدسات، وهي التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية أمة وليس شعب".
وأضاف هنية إلى هذه النقطة، ضرورة ترسيخ الوعي بأن "العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والقدس هي محور الصراع، إلى جانب تعزيز المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتحرير".
وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الشعب الفلسطيني الذي فجّر الثورة تلو الثورة، والانتفاضة تلو الانتفاضة، لهو قادر على الاستمرار والصمود حتى النصر والتحرير"، داعيا إلى "ضرورة وضع خطة إعلامية مضادة لمواجهة الاستراتيجيات الإعلامية، التي تعمل على تزييف الوعي وتغيير الحقائق وحرفها عن الحقيقة".
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