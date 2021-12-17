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وزير الرياضة البريطاني يناشد لاعبي كرة القدم بتلقي لقاح كورونا مع تعطل المباريات
وزير الرياضة البريطاني يناشد لاعبي كرة القدم بتلقي لقاح كورونا مع تعطل المباريات
دعا وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون، لاعبي كرة القدم المترددين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، إلى "التغلب على إحجامهم" لأنها مسؤوليتهم الاجتماعية. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:46+0000
2021-12-17T14:46+0000
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وتكرار تأجيل المباريات بسبب تفشي المرض في العديد من الأندية، قال الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، إن ربع اللاعبين من 72 ناد لا يعتزمون الحصول على التطعيم، حسبما نقلت "رويترز".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن هدلستون قوله: "أدرك أن بعض الناس لا يمكن تطعيمهم، لكننا جميعا بحاجة إلى تشجيع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم للتغلب على إحجامهم".وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بأعراض شديدة لمرض "كوفيد 19" ويتلقون العلاج داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مضيفا أن أهم شيء يمكن لأي شخص فعله لحماية نفسه وزملاء العمل والأحباء، هو الحصول على التطعيم وعلى جرعة معززة.أظهرت بيانات من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مستويات تطعيم اللاعبين بالجرعة الأولى بلغت حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 81%، فيما حصل 68% على جرعتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/كورونا-يضرب-بعنف-الدوري-الإنجليزي-وتأجيل-متتال-للمبارايات-ماذا-يحدث؟-1054250246.html
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العالم, رياضة, فيروس كورونا

وزير الرياضة البريطاني يناشد لاعبي كرة القدم بتلقي لقاح كورونا مع تعطل المباريات

14:46 GMT 17.12.2021
© REUTERS / PETER POWELLمحمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / PETER POWELL
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دعا وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون، لاعبي كرة القدم المترددين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، إلى "التغلب على إحجامهم" لأنها مسؤوليتهم الاجتماعية.
وتكرار تأجيل المباريات بسبب تفشي المرض في العديد من الأندية، قال الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، إن ربع اللاعبين من 72 ناد لا يعتزمون الحصول على التطعيم، حسبما نقلت "رويترز".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن هدلستون قوله: "أدرك أن بعض الناس لا يمكن تطعيمهم، لكننا جميعا بحاجة إلى تشجيع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم للتغلب على إحجامهم".
تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟
أمس, 21:02 GMT
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بأعراض شديدة لمرض "كوفيد 19" ويتلقون العلاج داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مضيفا أن أهم شيء يمكن لأي شخص فعله لحماية نفسه وزملاء العمل والأحباء، هو الحصول على التطعيم وعلى جرعة معززة.
أظهرت بيانات من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مستويات تطعيم اللاعبين بالجرعة الأولى بلغت حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 81%، فيما حصل 68% على جرعتين.
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