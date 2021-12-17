وزير الرياضة البريطاني يناشد لاعبي كرة القدم بتلقي لقاح كورونا مع تعطل المباريات

وتكرار تأجيل المباريات بسبب تفشي المرض في العديد من الأندية، قال الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، إن ربع اللاعبين من 72 ناد لا يعتزمون الحصول على التطعيم، حسبما نقلت "رويترز".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن هدلستون قوله: "أدرك أن بعض الناس لا يمكن تطعيمهم، لكننا جميعا بحاجة إلى تشجيع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم للتغلب على إحجامهم".وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بأعراض شديدة لمرض "كوفيد 19" ويتلقون العلاج داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مضيفا أن أهم شيء يمكن لأي شخص فعله لحماية نفسه وزملاء العمل والأحباء، هو الحصول على التطعيم وعلى جرعة معززة.أظهرت بيانات من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مستويات تطعيم اللاعبين بالجرعة الأولى بلغت حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 81%، فيما حصل 68% على جرعتين.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بأعراض شديدة لمرض "كوفيد 19" ويتلقون العلاج داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مضيفا أن أهم شيء يمكن لأي شخص فعله لحماية نفسه وزملاء العمل والأحباء، هو الحصول على التطعيم وعلى جرعة معززة.
أظهرت بيانات من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مستويات تطعيم اللاعبين بالجرعة الأولى بلغت حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 81%، فيما حصل 68% على جرعتين.