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وزير الصحة الألماني يتوقع موجة خامسة "هائلة وغير مسبوقة" من فيروس كورونا
وزير الصحة الألماني يتوقع موجة خامسة "هائلة وغير مسبوقة" من فيروس كورونا
توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الجمعة، أن تطلق سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا "موجة خامسة هائلة" من الوباء. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:11+0000
2021-12-17T14:11+0000
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صحة
سلالة كورونا الجديدة
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وفي زيارة لمنطقة ساكسونيا السفلى، قال الوزير لاوترباخ، وهو أستاذ سابق في علم الأوبئة معروف بتوقعاته المتشائمة عن فيروس كورونا، إنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحد "لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل"، بحسب وكالة رويترز.يحاول العلماء اكتشاف المزيد من المعلومات عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي حُدد حديثا، حيث رجح بعضهم أنه ربما يكون تطور في أنواع حيوانية من المحتمل أن تكون قوارض.ووفقا لتقرير نشره موقع "Science"، يعتقد العلماء أنه ربما يكون حيوان ما التقط فيروس "سارس-كوف-2"، في منتصف عام 2020 تقريبا، وبعد تراكم العديد من الطفرات في الحيوان، كان الفيروس المعدل مستعدا للانتقال إلى البشر.وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح، بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-أحد-اللقاحات-الأكثر-استخداما-في-العالم-لا-يولد-مناعة-كافية-لتحييد-أوميكرون-1054247819.html
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مجتمع, العالم, منوعات, ألمانيا, صحة, سلالة كورونا الجديدة

وزير الصحة الألماني يتوقع موجة خامسة "هائلة وغير مسبوقة" من فيروس كورونا

14:11 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgenيقضي الناس وقتًا تحت أشعة الشمس على ضفاف نهر الراين وسط جائحة كورونا (كوفيد-19) في مدينة كولونيا في ألمانيا، 21 فبراير 2021.
يقضي الناس وقتًا تحت أشعة الشمس على ضفاف نهر الراين وسط جائحة كورونا (كوفيد-19) في مدينة كولونيا في ألمانيا، 21 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الجمعة، أن تطلق سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا "موجة خامسة هائلة" من الوباء.
وفي زيارة لمنطقة ساكسونيا السفلى، قال الوزير لاوترباخ، وهو أستاذ سابق في علم الأوبئة معروف بتوقعاته المتشائمة عن فيروس كورونا، إنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحد "لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل"، بحسب وكالة رويترز.
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يحاول العلماء اكتشاف المزيد من المعلومات عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي حُدد حديثا، حيث رجح بعضهم أنه ربما يكون تطور في أنواع حيوانية من المحتمل أن تكون قوارض.
ووفقا لتقرير نشره موقع "Science"، يعتقد العلماء أنه ربما يكون حيوان ما التقط فيروس "سارس-كوف-2"، في منتصف عام 2020 تقريبا، وبعد تراكم العديد من الطفرات في الحيوان، كان الفيروس المعدل مستعدا للانتقال إلى البشر.
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رئيسة المفوضية الأوروبية: طلبنا 180 مليون جرعة من لقاحات فايزر للتعامل مع أوميكرون
07:35 GMT
وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.

وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح، بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
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