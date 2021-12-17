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وفاة أول طبيب أسنان كويتي
وفاة أول طبيب أسنان كويتي
توفي، اليوم الجمعة، الدكتور جاسم محمد حسين بن عيسى، أول طبيب أسنان كويتي عن عمر يناهز 90 عاما. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:06+0000
2021-12-17T09:06+0000
العالم العربي
الكويت
وفاة
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وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، يعتبر الراحل من أوائل من اقتحم مجال الطب في الخمسينات، حيث تخرّج الراحل من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1958.وتم إيفاده في بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة للحصول على الدبلوم في الإدارة الوقائية لأمراض الفم والأسنان عام 1969. وشغل مناصب رفيعة عدة، منها: رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية لعدة سنوات، وأمين عام مساعد لاتحاد أطباء الأسنان العربي.كما كان عضوا في لجنة جمعية أطباء الاسنان العالمية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، وهو أول وكيل وزارة مساعد لخدمات طب الأسنان في وزارة الصحة.
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العالم العربي, الكويت, وفاة

وفاة أول طبيب أسنان كويتي

09:06 GMT 17.12.2021
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo
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توفي، اليوم الجمعة، الدكتور جاسم محمد حسين بن عيسى، أول طبيب أسنان كويتي عن عمر يناهز 90 عاما.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، يعتبر الراحل من أوائل من اقتحم مجال الطب في الخمسينات، حيث تخرّج الراحل من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1958.
وتم إيفاده في بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة للحصول على الدبلوم في الإدارة الوقائية لأمراض الفم والأسنان عام 1969.
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وشغل مناصب رفيعة عدة، منها: رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية لعدة سنوات، وأمين عام مساعد لاتحاد أطباء الأسنان العربي.
كما كان عضوا في لجنة جمعية أطباء الاسنان العالمية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، وهو أول وكيل وزارة مساعد لخدمات طب الأسنان في وزارة الصحة.
ووفقا للصحيفة، شهد وزارة الصحة الكويتية انجازات ومشاريع مهمة خلال عمله بها حتى سميت بـ"الفترة الذهبية"؛ إذ افتتحت في عهده مستشفيات الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير، والعدان.
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