وفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
© AFP 2021 / Emrah Gurelسيارة إسعاف تركيا
© AFP 2021 / Emrah Gurel
قال مكتب حاكم اسطنبول بتركيا اليوم الجمعة إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينما يوجد 16 آخرون في حالة حرجة في المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في إسطنبول مضيفا أنه تم القبض على أربعة أشخاص على خلفية الواقعة.
وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.
وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 11 من الذين لقوا حتفهم من الأجانب ونقل خمسة آخرون إلى المستشفى. وأضاف أن 46 شخصا إجمالا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.
وفرض حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية، وفقا لـ "رويترز".
كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.
وقال خبراء في الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع الناس على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات الخاصة بهم في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.
وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 11 من الذين لقوا حتفهم من الأجانب ونقل خمسة آخرون إلى المستشفى. وأضاف أن 46 شخصا إجمالا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.
وفرض حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية، وفقا لـ "رويترز".
كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.
وقال خبراء في الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع الناس على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات الخاصة بهم في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.
29 سبتمبر 2018, 14:02 GMT