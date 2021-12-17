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https://arabic.sputniknews.com/20211217/وفاة-22-شخصا-في-إسطنبول-و16-في-حالة-حرجة-بسبب-تسمم-كحولي-1054279873.html
وفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
وفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
قال مكتب حاكم اسطنبول بتركيا اليوم الجمعة إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينما يوجد 16 آخرون في حالة حرجة في المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:59+0000
2021-12-17T17:59+0000
العالم
تركيا
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وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 11 من الذين لقوا حتفهم من الأجانب ونقل خمسة آخرون إلى المستشفى. وأضاف أن 46 شخصا إجمالا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.وفرض حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية، وفقا لـ "رويترز".كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.وقال خبراء في الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع الناس على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات الخاصة بهم في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.
https://arabic.sputniknews.com/20180929/كحول-فاسد-مقتل-تسمم-إيران-1035679758.html
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العالم, تركيا

وفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي

17:59 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / Emrah Gurelسيارة إسعاف تركيا
سيارة إسعاف تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Emrah Gurel
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قال مكتب حاكم اسطنبول بتركيا اليوم الجمعة إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينما يوجد 16 آخرون في حالة حرجة في المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في إسطنبول مضيفا أنه تم القبض على أربعة أشخاص على خلفية الواقعة.
وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن 11 من الذين لقوا حتفهم من الأجانب ونقل خمسة آخرون إلى المستشفى. وأضاف أن 46 شخصا إجمالا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.

وفرض حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية، وفقا لـ "رويترز".

كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.

وقال خبراء في الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع الناس على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات الخاصة بهم في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.
زجاجات كحول - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2018
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