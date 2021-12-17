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تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟
تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟
تناقش الحلقة حلول الذكرى 11 لاندلاع الثورة في تونس، في ظروف بات الشارع التونسي فيها منقسما حيال الأوضاع السياسية في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية حادة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:07+0000
2021-12-17T13:07+0000
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تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟
تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟
تزامنت الاحتفالات هذه المرة مع دعوات من بعض الأحزاب للتظاهر ضد ما تصفه "الحكم الفردي" بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد.وما زالت التساؤلات مطروحة فيما إذا كانت الثورة التونسية حققت أهدافها، وهل تغيرت أحوال المواطنين إلى الأفضل خلال تلك السنوات، وهل عادت البلاد إلى المربع الأول على ضوء الانقسام في المشهد السياسي.رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، قال إن الثورة التونسية بدلت المشهد السياسي، وتمكنت من القضاء على ظاهرة الخوف من التعبير عن الرأي التي كانت سائدة قبلها.لكنه أوضح، في المقابل، أن شعارات الثورة لم تتحقق، بسبب الصراعات بين القوى السياسية، وانعدام حالة الاستقرار في الاقتصاد.
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راديو, بانوراما, аудио

تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟

13:07 GMT 17.12.2021
تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة حلول الذكرى 11 لاندلاع الثورة في تونس، في ظروف بات الشارع التونسي فيها منقسما حيال الأوضاع السياسية في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية حادة.
تزامنت الاحتفالات هذه المرة مع دعوات من بعض الأحزاب للتظاهر ضد ما تصفه "الحكم الفردي" بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد.
وما زالت التساؤلات مطروحة فيما إذا كانت الثورة التونسية حققت أهدافها، وهل تغيرت أحوال المواطنين إلى الأفضل خلال تلك السنوات، وهل عادت البلاد إلى المربع الأول على ضوء الانقسام في المشهد السياسي.
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، قال إن الثورة التونسية بدلت المشهد السياسي، وتمكنت من القضاء على ظاهرة الخوف من التعبير عن الرأي التي كانت سائدة قبلها.
لكنه أوضح، في المقابل، أن شعارات الثورة لم تتحقق، بسبب الصراعات بين القوى السياسية، وانعدام حالة الاستقرار في الاقتصاد.
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