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4 أجزاء في الدجاجة تحتوي سموما قاتلة.. إحذر تناولها
4 أجزاء في الدجاجة تحتوي سموما قاتلة.. إحذر تناولها
يفضل الكثير من الناس تناول لحوم الدجاج عن اللحوم الحمراء نظرا لفائدتها وعدم احتوائها على الكثير من الأضرار بعكس اللحوم الحمراء. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T15:46+0000
2021-12-17T15:46+0000
مجتمع
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عرضت بوابة "أخبار اليوم" تقريرا يحذر من تناول 4 أجزاء محددة من الدجاج، مشيرا إلى أنها تحتوي موادا ضارة تسبب أمراضا قاتلة كالسرطان، وجاءت هذه الأجزاء كما يلي:المؤخرةذلك لأنها تحتوي على طفيليات والبكتيريا، وهي بطبيعة الحال مصدر وسبب أساسى فى الإصابة بكثير من أمراض المعدة والجهاز الهضمى.الرئةوتحتوي رئة الدجاج على بكتيريا لا يمكن التخلص منها حتى مع طهي الدجاجة وتعريضها لدرجة حراره عالية، وهو ما أكدته الدراسات التي تفيد بأن تناول رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية للإنسان .الرأستحتوي رأس الدجاجة على كثير من السموم المسببة للأورام السرطانية، ذلك لأن مربي الدجاج يحقنونه في رأسه أو جناحه بهرمون "الستيرويد" وهو المسئول عن إزدياد وزن الدجاجة بشكل غير طبيعى، ويعتبر هذا الهرمون عن الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء ، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم .الجلدوهو يحتوي على دهون ذات سعرات حراريه عالية وبكتيريا وطفيليات لا تموت بدرجات الحراره العالية، حيث تسبب هذه البكتيريا سرطان المعدة والدم بجانب الإصابة بأمراض السمنة و القلب حيث يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات.
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مجتمع

4 أجزاء في الدجاجة تحتوي سموما قاتلة.. إحذر تناولها

15:46 GMT 17.12.2021
© Photo / Pixabay / PDPicsالدجاج بورق الألمنيوم
الدجاج بورق الألمنيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / Pixabay / PDPics
تابعنا عبر
يفضل الكثير من الناس تناول لحوم الدجاج عن اللحوم الحمراء نظرا لفائدتها وعدم احتوائها على الكثير من الأضرار بعكس اللحوم الحمراء.
عرضت بوابة "أخبار اليوم" تقريرا يحذر من تناول 4 أجزاء محددة من الدجاج، مشيرا إلى أنها تحتوي موادا ضارة تسبب أمراضا قاتلة كالسرطان، وجاءت هذه الأجزاء كما يلي:

المؤخرة

ذلك لأنها تحتوي على طفيليات والبكتيريا، وهي بطبيعة الحال مصدر وسبب أساسى فى الإصابة بكثير من أمراض المعدة والجهاز الهضمى.

الرئة

وتحتوي رئة الدجاج على بكتيريا لا يمكن التخلص منها حتى مع طهي الدجاجة وتعريضها لدرجة حراره عالية، وهو ما أكدته الدراسات التي تفيد بأن تناول رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية للإنسان .

الرأس

تحتوي رأس الدجاجة على كثير من السموم المسببة للأورام السرطانية، ذلك لأن مربي الدجاج يحقنونه في رأسه أو جناحه بهرمون "الستيرويد" وهو المسئول عن إزدياد وزن الدجاجة بشكل غير طبيعى، ويعتبر هذا الهرمون عن الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء ، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم .

الجلد

وهو يحتوي على دهون ذات سعرات حراريه عالية وبكتيريا وطفيليات لا تموت بدرجات الحراره العالية، حيث تسبب هذه البكتيريا سرطان المعدة والدم بجانب الإصابة بأمراض السمنة و القلب حيث يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات.
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